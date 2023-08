Hat der Denklinger Bürgermeister ein Grundstück unter der Hand verkauft?

Gegen Denklingens Bürgermeister wird weiterhin ermittelt. Sein Haus wurde durchsucht. Ein Ende des Verfahrens ist nicht in Sicht, dafür aber eine Wahl.

27.08.2023 | Stand: 04:26 Uhr

In Denklingen steht Ende des Jahres die Bürgermeisterwahl an. Bis jetzt gibt es einen Kandidaten: den Amtsinhaber Andreas Braunegger (CSU/Freie Bürger/Freie Wähler). Im Januar 2018 wurde er mit etwa 60 Prozent der Stimmen erstmalig zum Bürgermeister gewählt, nachdem sein Vorgänger Michael Kießling es in den Bundestag geschafft hatte. Damals war er ebenfalls als einziger Kandidat aufgestellt worden. In den fast sechs Jahren hat sich einiges in Denklingen getan. Ein ehemaliges Gasthaus wurde zum Rathaus umgebaut, ein neuer Rathausplatz entstand, zwei neue Kitas gingen in Betrieb, das Bürgerzentrum sowie die Trinkwasserversorgung wurden erneuert. Für Braunegger gab es aber auch ein Hausverbot im Epfacher Gasthof zur Sonne und eine Anzeige wegen Veruntreuung. Die Anschuldigung wird noch von der Staatsanwaltschaft geprüft und das Verfahren zieht sich wohl noch eine Weile. Zuletzt gab es eine Hausdurchsuchung beim Bürgermeister, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.