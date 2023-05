Von den ersten Ausgaben bis ins Digitalzeitalter: Die Buchloer Zeitung wird 120 Jahre alt

Die „Buchloer Zeitung“ feiert ihren 120. Geburtstag. Die ersten Ausgaben wurden noch im alten Buchloer Rathaus gedruckt. Ein Blick in die Geschichte.

10.05.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Ihren 120. Geburtstag feiert in diesem Jahr die „Buchloer Zeitung“. Sie ist damit eine der ältesten und kleinsten Abonnement-Zeitungen Bayerns mit einem eigenen Zeitungstitel.

Nachweislich tauchten erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts Zeitungen in Buchloe auf. „Aus allen Himmelsrichtungen gab es damals Bestrebungen, hier Zeitungsleser zu gewinnen“, berichtet Ulrich Müller, Dritter Vorsitzender des Buchloer Heimatvereins. Die Erscheinungsweise dieser Blätter war jedoch unregelmäßig und meist nur von kurzer Dauer. Das gilt auch für das Blatt, das ab 1. Mai 1902 als „Buchloer Anzeigeblatt“ von einem Buchdrucker namens Friedrich Schick herausgegeben wurde. Er ließ seine vierseitige Zeitung dreimal pro Woche in DIN-A-4-Format im selben Gebäude drucken, in dem sich das alte Buchloer Rathaus befand: an der Augsburger Straße 13, nördlich des heutigen Polizeigebäudes.

Seit 1903 erscheint die BZ regelmäßig

Ein Jahr später verkaufte Schick an Cölestin Rabis, der aus Höchstadt an der Donau stammte. Damit schlug die Geburtsstunde der Buchloer Zeitung: Denn seit 6. September 1903 erschien das „Buchloer Anzeigeblatt“ regelmäßig und in einem deutlich größeren Format. Es wurde zum Amtsblatt der Behörden und sechsmal pro Woche an der Bahnhofstraße produziert.

Die Zeitung firmierte fortan im Kopf als „Buchloer Anzeigeblatt“ und „Gennach-, Singold und Fuchstal-Bote“. Zum Verbreitungsgebiet gehörten die „Marktgemeinden Buchloe, Waal, Leeder, Blonhofen und Umgebung“.

Lange Heimatverleger-Tradition Obermayer

Aber auch die Ära Rabis endete bald. Nach sechs Jahren verkaufte er zum 1. Oktober 1909 an Hans Obermayer aus Schrobenhausen. In einem Inserat versicherte Obermayer: „Schnelle und wahrheitsgetreue Berichterstattung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens wird auch meine Hauptaufgabe sein.“ Neben den amtlichen Verlautbarungen veröffentlichte das „Buchloer Anzeigeblatt“ immer mehr Berichte von Vereinen und Organisationen. Eine weitere Zäsur erfuhr die Zeitung 1919: Nach der Revolution in Bayern sollte die Zeitung verstaatlicht und sozialisiert werden. Obermayer verkaufte – wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen – an den Katholischen Pressverein Bayern. Er selbst blieb jedoch Geschäftsführer und verantwortlicher Redakteur.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde 1933 die Pressefreiheit abgeschafft und die Zeitungen gleichgeschaltet. Die Nazis entzogen auch dem Katholischen Pressverein die Erlaubnis zur Publikation. Da gelang es Hans Obermayer, die Zeitung zurückzukaufen. Es folgten wirtschaftlich schwierige Zeiten. Denn die Nazis bevorzugten ein Konkurrenzblatt: Die „Neuesten Nachrichten für Mittelschwaben“ aus Mindelheim waren zum neuen Amtsblatt – auch für Buchloe – erhoben worden. Hans Obermayer senior blieb bis zu seinem plötzlichen Tod 1937 Geschäftsführer und Schriftleiter beim „Buchloer Anzeigeblatt“. Sein 28-jähriger Sohn Hans trat danach an seine Stelle. Als er im Zweiten Weltkrieg an die Front musste, hielten seine Frau Maria und die Schwiegermutter Berta den Zeitungsbetrieb so gut es ging aufrecht. Gedruckt wurde das Blatt alten Quellen zufolge vermutlich noch bis 1943 in Buchloe – gegen Ende des Krieges dann bei Oskar Schnitzer in Marktoberdorf und in Mindelheim, wo es schließlich mit den „Neusten Nachrichten“ vereinigt wurde. Am 26. April 1945 – einen Tag vor dem Einmarsch der Amerikaner in Buchloe – erschien die vorerst letzte Ausgabe.

Kooperation mit Augsburg und Kempten

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten die Amerikaner, wer Zeitungen herausgeben durfte. Sie vergaben dafür Lizenzen an unbelastete Verleger. Und so erschien am 31. Januar 1948 das „Buchloer Anzeigeblatt“ wieder – zunächst als Wochenzeitung, ab 7. Oktober 1949 dann als Tageszeitung. Neu war eine Kooperation von Hans Obermayer mit der Schwäbischen Landeszeitung, der heutigen Augsburger Allgemeinen. Deren Herausgeber, Curt Frenzel, hatte die Druck-Lizenz erhalten.

Um 1950 existierte in Buchloe laut Heimatforscher Ulrich Müller für kurze Zeit sogar eine zweite Tageszeitung: das „Buchloer Tagblatt“, das der Allgäuer Heimatverlag in Kempten herausgab. Doch die Konkurrenz zog Mitte 1950 wieder zurück. Im Jahr 1952 wurde aus dem „Buchloer Anzeigeblatt“ die „Buchloer Zeitung“. Mit Gründung des Allgäuer Zeitungsverlags im Jahr 1968 wird die Buchloer Zeitung zu einer von acht Heimatausgaben der Allgäuer Zeitung in Kempten; die Geschäftsstelle in Buchloe unterhielt weiter die Firma Obermayer. Ab 2001 gingen Obermayer und der Allgäuer Zeitungsverlag getrennte Wege.

Redaktion befindet sich im Herzen von Buchloe

Der Titel „Buchloer Zeitung“ aber blieb erhalten. In all den Jahrzehnten legten die Verantwortlichen des Heimatverlags Obermayer und des Allgäuer Zeitungsverlags größten Wert auf den Lokalteil – das ist so geblieben. Heute erscheint die „Buchloer Zeitung“ in einer gedruckten Print-Auflage von täglich knapp 3000 Exemplaren. Zudem können Leserinnen und Leser die „Buchloer Zeitung“ und Nachrichten aus der Region in digitaler Form als E-Paper und unter allgaeuer-zeitung.de beziehen. Die Redaktion befindet sich nach wie vor im Herzen der Stadt, in der Bahnhofstraße.