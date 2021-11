Wegen der Tarnung sind Bundeswehrfahrzeuge in Dornstetten nicht immer gleich zu sehen

Auf dem Übungsplatz der Bundeswehr in Dornstetten herrscht nur vermeintlich Ruhe. Warum das Betreten des Gebiets bei Unterdießen verboten ist

01.11.2021 | Stand: 05:18 Uhr

Um Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden, wird die Bevölkerung dringend gebeten, den Standortübungsplatz der Bundeswehr beim Unterdießener Ortsteil Dornstetten nicht zu betreten.

Darum bittet der Standortälteste Landsberg, Oberstleutnant Thomas Sandlein. Vermeintliche Ruhe ist kein Indiz für Übungsunterbrechungen oder geringe Gefahr, heißt es in einer Pressemeldung der Bundeswehr.

Hinweisschilder machen auf den Sicherheitsbereich in Dornstetten aufmerksam

Die Bundeswehr nutzt in Dornstetten ein eigens dafür ausgewiesenes Gelände als Übungsplatz. Dieser ist mit Hinweisschildern mit der Aufschrift „Militärischer Sicherheitsbereich“ gekennzeichnet und wird auch an Wochenenden und in der Nacht genutzt. Im gesamten Bereich werden laut Pressemitteilung regelmäßig Übungen durchgeführt.

In Camouflage: Bundeswehrzeuge sind oft getarnt und werden daher nicht bemerkt

Getarnte und gepanzerte Fahrzeuge würden dort bei jeder Witterung fahren und seien oft wenig oder gar nicht beleuchtet. Regelmäßig werde der Übungsraum auch als Hubschrauberlandeplatz für Übungsszenarien aus der Luft genutzt.

Des Weiteren finden derzeit tagsüber vermehrte Schießvorhaben mit Übungsmunition statt, was zu einer Lärmbelastung für die unmittelbaren Anwohner im Westen von Dornstetten führen kann, teilt die Bundeswehr mit. Die Emissionsbelastungen blieben dabei aber deut-lich unterhalb der Grenzwerte.

Bundeswehr bittet Eltern, auf Kinder in Dornstetten Acht zu geben

Da Übungsplätze zum Teil eine magische Anziehungskraft auf Kinder ausübten, werden insbesondere Eltern gebeten, auf ihren Nachwuchs entsprechend einzuwirken, um sie von dem Areal fernzuhalten. Auch Spaziergänger, Radfahrer, Waldarbeiter und Jäger dürfen das Gelände ohne Genehmigung des Standortältesten nicht betreten. Das Befahren mit Autos und sonstigen motorisierten Fahrzeugen sei ohne Erlaubnis untersagt. Es wird zudem dringlich darauf hingewiesen, dass es verboten ist, Munition oder Munitionsteile zu berühren, aufzuheben und mitzunehmen.

