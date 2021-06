„Die Zeiten werden nicht einfacher“ - deshalb gibt es Zuschüsse von der Stadt

Hauptausschuss: Die Stadt Buchloe behält ihre Sport- und Kulturförderung in der bisherigen Form bei.

24.06.2021 | Stand: 15:54 Uhr

„Ohne Ehrenamtliche und ohne die Vereine würde nichts gehen“, betonte Bürgermeister Josef Schweinberger in der jüngsten Sitzung des Buchloer Hauptausschusses. Dafür greift die Stadt auch finanziell in die Tasche: 53 911 Euro werden für das laufende Jahr an Sportvereine und die Ausbildung von Übungsleitern sowie an Kulturträger und Musikkapellen ausgegeben. „Aber die Zeiten werden nicht einfacher“, meinte Robert Pöschl ( CSU). Denn insgesamt sei das Umfeld für ehrenamtliche Arbeit durch den Wandel in der Gesellschaft schwieriger geworden.

Das sieht auch der Bürgermeister so: „Ich bin froh, dass es die Ehrenamtlichen gibt“, sagte er. Dafür seien die knapp 54 000 Euro, die die Stadt heuer ausschüttet, auch eine Anerkennung – wobei die Fördersätze gleich geblieben sind.

Bei der Sportförderung werden in diesem Jahr 17 Vereine mit 13 019 Euro (2018: 14 999 Euro) bedacht – der Schützenverein Lindenberg erhält dieses Mal kein Geld, da der Anteil der unter 26-Jährigen weniger als zehn Prozent der Mitglieder des Vereins beträgt. Die Clubs erhalten eine Grundförderung: Vereine von 25 bis 39 Mitglieder bekommen 125 Euro, größere Clubs 250 Euro. Dazu gibt es für jeden Jugendlichen bis 17 Jahre sieben Euro. Buchloes mitgliederstärkster Verein, der VfL Buchloe, wird demnach über 5300 Euro beziehen – der Verein hat derzeit 724 jugendliche Mitglieder. Über 1000 Euro erhalten ansonsten nur der ESV Buchloe und der SC Lindenberg. Den geringsten Förderanteil erhält der Sport- und Gebrauchshundeverein Buchloe mit zwei Jugendlichen und 139 Euro(siehe Info-Kasten).

Bei den Zuwendungen für die Ausbildung von Übungsleitern gebe es nur „leichte Verschiebungen“, erklärte Schweinberger. Die Vereine erhalten momentan 160 Euro pro anerkannte Lizenz. Insgesamt werden 22 832 Euro an acht Vereine mit 142 Lizenzen ausgeschüttet. Auch bei der Ausbildung hat der VfL die Nase vorn: Für derzeit 116 Lizenzen erhält der Verein 18 656 Euro. Knapp zehn Lizenztrainer haben immerhin noch der FC Buchloe und der ESV Buchloe.

Weitere 18 060 Euro wurden vom Hauptausschuss einstimmig für die Kulturförderung bewilligt. Die werden auf acht Einrichtungen verteilt. Dazu gehören die drei Buchloer Musikkapellen: Die Stadtkapelle Buchloe bekommt als Jahreszuschuss 1540 Euro sowie für die Nachwuchsausbildung und Dirigententätigkeit 7190 Euro – insgesamt also 8730 Euro. Die kleineren Musikkapellen Frohsinn Lindenberg und aus Honsolgen erhalten weniger – beide 3590 Euro.

Der Rest der Förderung geht an die Kolpingfamilie Buchloe (1030 Euro) und die BSW-Männerchor (520 Euro) sowie je 200 Euro an den Heimatverein Buchloe, die Initiative Kultur in Buchloe und die Band „Samba Loco“.

Dass die Zuwendungen nicht nur symbolischer Natur, sondern sogar existenzieller Bestandteil der Finanzen sein können, machte Robert Pöschl deutlich, der auch Vorsitzender des Musikvereins Frohsinn Lindenberg ist: „Die Vereine rechnen fest mit diesen Einnahmen“.