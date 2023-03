"Ihnen ist alles genommen worden"- So hilft ein Ehepaar aus Buchloe den Erdbebenopfern

Ergun und Güldane Demir planen eine weitere Aktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Am Samstag, 18. März, gibt es türkisches Essen.

13.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Wir mussten unsere Spendenbox innerhalb der letzten Wochen immer wieder leeren. Sie war jedes Mal schon nach kurzer Zeit voll.“ Ergun Demir freut sich über die Spendenbereitschaft seiner Kundinnen und Kunden. Denn das Geld kommt den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zugute. Am Samstag, 18. März, möchten Demir, seine Familie und weitere Freunde eine größere Spendenaktion starten.

