Ein Albtraum für den ESV - erneuter K.o. im letzten Abschnitt

Der ESV Buchloe verliert trotz Drei-Tore-Führung gegen Amberg. Damit knüpfen die Pirates an ihre vergangenen zwei Heimspiele an.

27.02.2022 | Stand: 18:45 Uhr

„Wir haben heute eine große Chance liegen gelassen“, so das wieder einmal ernüchternde Fazit des Buchloer Trainers Christopher Lerchner. Es war ein ein Heimspiel, das wie eine schlechte Kopie der vergangenen beiden bitteren Heimniederlagen gegen Klostersee und Miesbach aussah - und das nach dem Auswärtserfolg in Kempten. Ausgerechnet an seinem 41. Geburtstag musste der Buchloer Coach miterleben, wie seine Schützlinge trotz eines 5:2-Vorsprungs vor dem Schlussdrittel gegen einen direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze am Ende den Sieg wieder einmal extrem unglücklich aus der Hand gaben. Denn der letzte Abschnitt entwickelte sich aus Buchloer Sicht zu einem wahren Albtraum, sodass die Wildlions Amberg das Spiel bis zur Schlusssirene noch mit 6:5 (2:0, 3:2, 0:4) zu ihren Gunsten drehten.

Statt Platz vier satter Abstand

Die Buchloer verpassten es somit, sich auf den begehrten vierten Platz zu schieben. Dort bleibt Amberg, das seinerseits den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauten. Christopher Lerchner hatte sich an seinem Geburtstag am liebsten einen Heimsieg gewünscht. „Ich will jedes Spiel gewinnen, so auch das heutige“, betonte aber Trainer, dessen Wunsch nicht in Erfüllung ging. Stattdessen gab es am Ende zum wiederholten Male ein böses Erwachen, nachdem es vor den letzten 20 Minuten noch so verheißungsvoll nach Geburtstagsgeschenken in Form von Punkten ausgesehen hatte. „Wir haben die ersten beiden Drittel wirklich effektiv vorne gespielt und somit nach 40 Minuten auch ein bisschen glücklich mit drei Toren geführt“, so das Resümee Lerchners.

Amberg bleibt unbequemer Gegner

In der Tat waren die Amberger ein unbequemer Gegner, der sich auch nicht durch die ersten beiden Treffer von David Strodel (8.) und Michal Petrak (13.) nach dem ersten Abschnitt aus dem Konzept bringen ließ. Im Mitteldrittel drängten die Gäste nämlich vehement auf den Anschluss. Genau in diese Drangphase fiel aber der dritte Buchloer Treffer durch Peter Brückner (28.). Doch die Amberger kamen postenwendend mit einem Doppelschlag durch Köbele und Pronath wieder zurück ins Spiel (31./33.). Aber weitere Treffer von Lucas Ruf und Alexander Krafczyk zum 5:2 brachten die Hausherren eigentlich in eine gute Ausgangslage.

Deutlich das Konzept verloren

„Im letzten Drittel haben wir dann aber vorne unsere Kaltschnäuzigkeit verloren, zu viele Strafen genommen und hinten die Zuordnung verloren.“ Somit entwickelte sich der letzte Durchgang zu einem echten Albtraum aus ESV-Sicht, in dem die Gäste aus der Oberpfalz mit vier Treffern das Spiel tatsächlich noch drehten. „Das zieht sich leider die letzten Spiele zu Hause wie ein roter Faden durch“, klagt Lerchner. Wobei seine Schützlinge nach dem 5:5-Ausgleich (50.) in der Schlussphase noch einige hochkarätige Möglichkeiten auf den möglichen Siegtreffer hatten. Aber Gästetormann Timon Bätge wuchs schier über sich hinaus.

Das Leben ist keine Geburtstagsfeier

So nahm das Unheil seinen Lauf: In eigener Überzahl markierte Brett Mennear rund eineinhalb Minuten vor dem Ende mit dem 6:5 den Amberger Sieg – zum wiederholten Male den späten und unglücklichen K. o. der Hausherren. „Es ist traurig, wie sich die Jungs immer wieder selbst um den Lohn ihrer Arbeit bringen. Wir hätten uns heute in eine gute Ausgangsposition im Rennen um die Play-off-Plätze bringen können. Jetzt laufen wir halt leider hinterher“, ärgerte sich das Geburtstagskind - und zwar gegen Peißenberg.

