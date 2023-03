Michael Rudolf wird neuer Pfarrer in Waal und Jengen

Jan Forma (61) verlässt zum September die Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen. Michael Rudolf (65) übernimmt dann die Seelsorge. Wer ihn dabei unterstützt.

24.03.2023 | Stand: 05:09 Uhr

Die Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen bekommt einen neuen Leiter: Pfarrer Michael Rudolf (65) übernimmt im September die Seelsorge in der Marktgemeinde Waal und in Jengen mit allen dazugehörigen Ortsteilen. Der bisherige Leiter, Pfarrer Jan Forma, verlässt die Pfarreiengemeinschaft mit noch unbekanntem Ziel.

Schwabmünchen, Wertingen, Augsburg: Die bisherigen Stationen von Pfarrer Michael Rudolf

Michael Rudolf wurde 1958 in Kaufbeuren getauft, wie die Pressestelle des Bistums Augsburg mitteilt. 1986 erhielt er die Priesterweihe. Nach zwei Kaplanjahren in Schwabmünchen wurde er 1988 zum Benefiziaten in Wertingen ernannt. Ab 1990 amtierte er fünf Jahre lang als Pfarradministrator der Pfarreien Wertingen und Zusamaltheim, bevor er 1995 die Pfarrei Stadtbergen-St. Nikolaus übernahm. Dort wirkte er 14 Jahre lang.

Nach einem Jahr in der Gemeinde „Zwölf Apostel“ in Augsburg wechselte er 2010 in den Schuldienst; seitdem unterrichtet er katholische Religion am Gymnasium und an der Realschule Maria Stern in Augsburg. Daneben bringt sich Pfarrer Rudolf in den Pfarreien Rehling und seinem Wohnort Stotzard als Seelsorger ein.

Die Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen besteht aus den Pfarrgemeinden Beckstetten, Emmenhausen-Bronnen, Eurishofen, Jengen, Waal, Waalhaupten und Weicht. Um die Seelsorge kümmern sich neben dem Leiter auch Kaplan P. Jerry Kurian OSH, Diakon Hermann Neuner und Diakon Helmut Wahl. Sie werden laut Bistums-Pressestelle auch den künftigen Pfarrer Rudolf in seinen Aufgaben unterstützen.

Pfarrer Jan Forma hat die Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen seit 2016 geleitet

Der amtierende Pfarrer Jan Forma ist 61 Jahre alt. Er wurde 2011 zum Leiter der damaligen Pfarreiengemeinschaft Jengen ernannt. Seit 2016 ist er der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen und damit auch der Ortspfarrer von Waal.

Pfarrer Forma wird laut Pressestelle auch weiterhin im aktiven seelsorgerlichen Dienst verbleiben. „Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, was und wo genau das sein wird“, heißt es aus Augsburg.

In der Diözese Augsburg können Geistliche ab ihrem 70. Geburtstag die Versetzung in den Ruhestand beantragen. Mit der Vollendung des 75. Lebensjahres sind sie dazu verpflichtet, ihren Amtsverzicht anzubieten. Im Normalfall hört spätestens damit der aktive seelsorgerliche Dienst eines Priesters auf.

