Auf dieser besonderen Reise ruhen viele Hoffnungen

Seit einem schweren Fahrradunfall liegt eine junge Frau aus Buchloe im Wachkoma. Ihre Mutter setzt auf Verbesserungen durch eine Delfintherapie. Dafür spendeten Menschen rund um Buchloe bereits 20.000 Euro.

22.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ein großes Bild mit springenden Delfinen hängt an der Wand in ihrem Zimmer. Nelli Moskov hat es stets im Blick. Seit fast vier Jahren liegt die junge Frau nach einem schrecklichen Fahrradunfall im Wachkoma. Dem lang ersehnten Ziel, eine Therapie mit Delfinen, ist Nelli Moskov inzwischen einen großen Schritt näher gekommen. Ihre Mutter hat es geschafft, binnen eines Jahres rund 20.000 Euro an Spenden zu sammeln. Damit soll ein Großteil der 35.000 Euro teuren Therapie bezahlt werden. Los geht es am 31. August.

Buchloerinnen und Buchloer spendeten

Die Vorfreude auf die anstehende, fast dreiwöchige Reise ist der Mutter, Ida Moskov, deutlich anzumerken. „Es ist so unglaublich, was im letzten Jahr alles geschehen ist“, sagt sie. Nach einem Bericht in unserer Zeitung haben viele Buchloerinnen und Buchloer für die Delfintherapie gespendet. „Manche sammelten bei ihren Geburtstagsfeiern für Nelli und es gab sogar eine Spenden-Aktion bei einer Yoga-Stunde. Spenden kamen auch von vielen Bekannten, Freunden und sogar vom Vermieter unserer Wohnung“, freut sich Ida Moskov.

Obwohl noch immer etwa 2000 Euro fehlen, soll es Ende August losgehen. „Die Tickets sind gebucht und auch sonst habe ich fast alles organisiert“, berichtet Ida Moskov. Hinter der Mutter liegen anstrengende und aufregende Monate. Denn auf der Reise darf nichts dem Zufall überlassen werden. Liegend wird Nelli zum Flughafen nach München transportiert. Dann stehen rund 13 Stunden Flugzeit nach Curaçao in der Karibik an – mit Umstieg in Amsterdam. Geflogen wird in der Business-Klasse. Denn nur dort ist es möglich, den Sitz zum Bett auszuklappen. Begleitet wird das Mutter-Tochter-Team von zwei Pflegekräften. Auch die Familie von Nellis Schwester fliegt mit in die Karibik – auf eigene Kosten. „Das Ganze ist als Familientherapie ausgelegt“, erklärt die Mutter. Mit im Gepäck sind Sauerstoff, Windeln, ein Rollstuhl und auch ein Thermomix. Damit kann das Essen für Nelli püriert und zubereitet werden. Denn obwohl die 27-Jährige seit wenigen Wochen in der Lage ist, selbstständig zu schlucken, wird ihr der Großteil der Nahrung über eine Magensonde verabreicht.

Ein Risiko bleibt bestehen

Dass Nelli überhaupt flugfähig ist, habe der Hausarzt ihrer Tochter attestiert, sagt Ida Moskov. Und sie weiß: „Natürlich gibt es auch ein Risiko. Aber wir können nur gewinnen und haben nichts zu verlieren.“ Mut machte der Mutter eine spezielle Wassertherapie in der Klinik in Murnau. „Nelli hat es einfach genossen und war dabei ganz entspannt.“ Überhaupt: Von vielen Seiten sei sie immer wieder ermuntert worden, nicht aufzugeben. Auch der leitende Therapeut der Delfintherapie habe betont: Je früher man Menschen intensiv begleiten kann, umso größer ist die Chance, etwas zu bewegen.

Seit ihre jüngere Tochter an jenem schicksalhaften 5. November 2019 auf dem Fahrrad von einem Geländewagen erfasst worden ist, dreht sich das Leben von Ida Moskov ausschließlich um Nelli. Seit jenem Tag ist nichts mehr, wie es vorher war im Leben der Familie. Die Eltern leben nicht mehr zusammen, die ältere Schwester hat inzwischen ein Kind bekommen, Nelli ist Tante geworden.

Die Unfallursache blieb laut Polizeibericht unklar; die Ärzte hatten die damals 23-Jährige schon aufgegeben. Doch die Mutter glaubte fest an den Lebenswillen ihrer Tochter. Und die kämpfte sich zurück ins Leben – sehr mühsam. Mit viel Unterstützung von Therapeuten und Pflegerinnen – und weiter mit Unterstützung einer Delfintherapie.

Organisiert wird das Ganze vom Verein „Delfine therapieren Menschen“ mit Sitz in Düsseldorf. Die gemeinnützige Organisation bietet Therapieplätze in Florida und in der Karibik an. In Nellis Fall geht es in die Karibik, denn dort ist das Wasser aktuell wärmer. Die Therapie ist laut Ida Moskov speziell auf ihre Tochter zugeschnitten. Vorbereiten kann sich Nelli mithilfe eines kleine Büchleins, das ihr die Mutter immer wieder vorliest.

Schon große Fortschritte gemacht

„Ich bin glücklich, die Initiative gestartet zu haben“, sagt Ida Moskov. Allein die Idee habe Nelli so stark motiviert, dass sie bereits vor der Reise große Fortschritte gemacht habe. Dennoch weiß die Mutter auch, dass jetzt anstrengende 18 Tage vor ihnen liegen. Wirklich hohe Erwartungen habe sie nicht an die Reise, „aber wenn wir noch ein bisschen etwas bewegen können, wird es natürlich der Hammer“.

„Gib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein“ – dieses Zitat von Mark Twain ziert ein Flugblatt, mit dem Ida Moskov auf Nellis Schicksal aufmerksam macht und um Spenden bittet. Vielleicht kann Nelli Moskov bald wieder schönere Tage erleben.

Wer die Familie unterstützen möchte, erhält unter der Internet-Adresse www.delfine-therapieren-menschen.de weitere Informationen.