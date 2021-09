Entscheidet sich in Buchloe die Wahl schon vor der Wahl?

Gut 15 000 Stimmberechtigte in der VG Buchloe. Über 6000 Briefwahlunterlagen sind abgeholt. Der VG-Chef rechnet noch mit deutlich mehr Briefwählern.

14.09.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Stark nachgefragt wird in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe die Briefwahl. Damit schlägt dieser Trend auch in der Gennachstadt durch. Von den insgesamt 15 041 Stimmberechtigten haben bereits 6088 Wählerinnen und Wähler die entsprechenden Unterlagen abgeholt, berichtet VG-Geschäftsstellenleiter Markus Salger. Ob somit die Bundestagswahl bereits vor dem eigentlichen Wahltermin entschieden wird, vermochte er nicht zu beurteilen: „Das glaube ich eigentlich nicht, ausgezählt wird am 26. September und abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss.“