FC Buchloe holt sich den Wanderpokal bei Turnier in Jengen

Sepp-Knoll-Gedächtnisturnier: FC Buchloe ist beste Mannschaft der Verwaltungsgemeinschaft

12.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In bewährter Manier traten die Mannschaften des FSV Lamerdingen, des FC Buchloe und der SG Jengen/Waal zum Sepp-Knoll-Gedächtnisturnier an. Der FC Jengen lädt alle zwei Jahre zu diesem Wettbewerb ein, der an die Tradition des früheren VG-Turniers anknüpfen soll. Der Sieger 2023 hieß: FC Buchloe.

Nachdem der FC Jengen und der TV Waal seit vergangener Saison eine Spielgemeinschaft haben, wurde der Turniermodus auf „Jeder gegen Jeden“ angepasst. Alle drei Mannschaften zeigten trotz sommerlicher Temperaturen ansprechende Leistungen.

Lamerdingen gewinnt gegen SG Jengen/Waal

Der FSV setzte sich in der ersten Begegnung knapp mit 1:0 gegen den Gastgeber durch und verbuchte somit die ersten drei Punkte. Benedikt May erzielte den einzigen Treffer des Spiels. In der zweiten Partie behielt der FC Buchloe mit 3:0 gegen die SG Jengen/ Waal klar die Oberhand. Ein Eigentor sowie zwei Treffer von Kapitän Manuel Scherers führten zum Erfolg.

FC Buchloe galt als Favorit

Auch hier setzte sich der Favorit aus Buchloe mit 3:0 durch. Marcel Halder verwandelte in den Anfangsminuten einen Elfmeter zum 1:0, ehe Manuel Scherers und Sven Negele zum 3:0-Endstand trafen. So schnappte sich also der FCB den Wanderpokal und bescherte seinem neuen Trainer Jürgen Weise einen Einstand nach Maß. Ein besonderes Lob gilt den beiden Unparteiischen Maik Seemann und Timo Weis, die das Turnier souverän geleitet haben. Die Organisatoren dankten für die faire Spielweise und wünschten allen Mannschaften einen guten Saisonstart.