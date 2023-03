Remis gegen Babenhausen: „Den Punkt nehmen wir gerne mit“

Thomas Göttle, der Trainer des FC Buchloe, freut sich über ein leistungsgerechtes Remis gegen den TSV Babenhausen. So lief das Spiel.

21.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit dem 1:1 gegen Babenhausen gelang dem FC Buchloe ein zufriedenstellender Punktspielstart in der Fußball-Kreisliga.

Die favorisierten Gäste aus dem Unterallgäu versuchten zunächst, das Spiel zu kontrollieren. Der Heimmannschaft merkte man an, dass sie aus der Vorrundenpartie gewarnt war. Buchloe agierte anfangs sehr vorsichtig. In der 19. Minute wurde Dominik Zinner auf halbrechts freigespielt, seinen satten Torschuss konnte der Keeper des TSV noch abwehren, war aber gegen den Nachschuss von Patrick Bail machtlos.

FC Buchloe gegen den TSV Babenhausen: Patrick Bail bringt die Buchloer in Führung

Der Führungstreffer für die Heimelf war nicht unverdient. Wenige Minuten nach dem Tor musste Simon Brugger nach einem Foul und heftigen Zusammenprall mit einem Gästespieler verletzt den Platz verlassen. In der Folge agierte der FCB zielstrebiger als die Gäste und so ergaben sich gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man, dass die Kabinenansprache des Gästetrainers sehr deutlich gewesen sein muss. Denn die Gäste versuchten, das Ergebnis zu drehen. Doch das gelang nur bedingt. Die Abwehrarbeit des FCB war gut geordnet, Keeper Marco Plank stand sicher.

Ausgleich fällt nach Fehler im Spielaufbau

In der 67. Minute fiel dann doch der Ausgleich. Ein Fehler im Spielaufbau der Hausherren brachte die Gäste in Ballbesitz, die Abwehr des FCB war kurz ungeordnet und der Gästetorjäger Fatih Ademi erzielte den Ausgleich. Die Babenhausener witterten nun Morgenluft und versuchten, sofort nachzusetzen. So musste der FC Buchloe einige enge Situationen überstehen.

Als der gut leitende Schiedsrichter Lukas Dimdik (Füssen) die Partie nach 95 Minuten abpfiff, war es für den FCB ein eher unerwarteter Punktgewinn. Letztendlich war es ein leistungsgerechtes Remis. Dazu Trainer Lukas Göttle: „Den Punkt nehmen wir gerne mit“.

Das war der Kader des FC Buchloe

Für den FCB spielten: Marco Plank, Murat Pamuk, Christian Fischer, Thomas Winter, Simon Brugger, Marcel Halder, Patrick Bail, Dominik Zinner, Manuel Scherers, Luca Sigl und Patrick Zinner.

Für den FC Buchloe II setzte es im Vorbereitungsspiel gegen die SG DJK Göggingen eine klare 0:4-Niederlage.

