Flexibus im Raum Buchloe-Wiedergeltingen kommt nicht in die Gänge

Die Nutzungszahlen bleiben hinter den Prognosen zurück. Das wird vor allem auf die Corona-Krise zurückgeführt. Für Nutzer im Raum Buchloe gibt es gute Nachrichten.

Der Flexibus im Wertachtal war jahrelang ein Zankapfel und bestimmte auch die jüngsten Kommunalwahlen. Während die Gemeinden Türkheim, Ettringen, Wiedergeltingen und Amberg sich aufgeschlossen zeigten und bereit waren, gemeinsam einen Teil des Defizits zu übernehmen, zeigte Rammingen dem Flexibus die kalte Schulter. Die Gemeinde wollte nicht zahlen, da eine Anbindung nach Bad Wörishofen und Mindelheim fehlte.

Der Ramminger Gemeinderat hatte sich im November 2020 geweigert, sich an den Kosten für den Flexibus zu beteiligen. Insgesamt rund 25.000 Euro für einen Anschluss an die „Wertachtal-Wabe“ hätte Rammingen übernehmen sollen – doch davon wollte der Gemeinderat nichts wissen.

Anders die Stimmung in Türkheim, wo sich der Marktrat nach einigem Zögern im Oktober 2020 entschlossen hatte, mit 100.000 Euro – verteilt auf die folgenden fünf Jahre – für das Defizit der „Wertachtal-Wabe“ beim Flexibus gerade zu stehen. Auch in Türkheim wurde von Anfang an gefordert, eine Verbindung zur Schul- und Medizinstadt Bad Wörishofen zu schaffen.

Wechsel zwischen den Waben

Eine Anbindung von Türkheim nach Bad Wörishofen gibt es inzwischen. Anfang April wurde die neue gemeinsame Haltestelle „Unterfeld 1“ am Gewerbegebiet Irsingen eingerichtet. Die Fahrgäste der Knoten Türkheim-Ettringen und Bad Wörishofen können dort ohne langes Warten in den Flexibus des jeweils anderen Knotens umsteigen. Innerhalb Bad Wörishofens werden rund 180 Punkte angefahren.

Jetzt bekommt der Flexibus im Wertachtal einen Dämpfer: Weniger Fahrgäste als gehofft steigen auf das neue Angebot um, bestätigt das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion: Wegen Corona wurden die prognostizierten Zahlen bislang nicht erreicht, so Pressesprecherin Eva Büchele. Sie ergänzt: „Der Flexibus befindet sich immer noch in der Einführungsphase.“ In Türkheim werde der Flexibus „sehr gut“ angenommen. Die wenigsten Fahrgäste gab es laut Büchele bislang in Wiedergeltingen. Noch sei es zu früh, daraus Schlüsse zu ziehen.

Tarif bleibt unverändert

Jährlich werde vor von 7500 Fahrgästen in diesem Knoten ausgegangen. Für die Fahrgäste ändert sich zunächst nichts: „Die Fahrt mit dem Flexibus bleibt für die Fahrgäste genauso günstig wie bisher! Der bisherige Tarif bleibt bestehen.“

Auch trage das Defizit, das dem Busunternehmer pro Fahrgast entsteht, weiterhin Gemeinden, Landkreis und Freistaat gemeinsam, jedoch nach einem neuen Rechenmodell, so Büchele. Gibt es weniger Fahrgäste als vorhergesagt im Flexibus, erhalte der Unternehmer je Fahrgast etwas mehr Geld. Steigt die Zahl der Fahrgäste, erhält er je Fahrgast etwas weniger Geld. Büchele: „Das finanzielle Risiko bleibt so beim Unternehmen – jedoch in abgedämpfter Form.“ Für Landkreis und Gemeinden bleibt damit das Defizit bei Erreichen der prognostizierten Fahrgastzahlen gleich. Fahren weniger Gäste mit dem Flexibus, fällt das Defizit höher aus. Es liege aber weiterhin unter dem einkalkulierten Defizit. Fahren mehr Menschen als prognostiziert, fällt das Defizit geringer aus als nach bisheriger Berechnung.

Gute Nutzung aus Buchloe

Vor allem Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer hatte hartnäckig für den Flexibus gekämpft. Er setzt sich zudem energisch – und letztlich erfolgreich –für eine Verbindung nach Buchloe eingerichtet wurde. Entsprechend geknirscht war Führer bei der jüngsten Sitzung des Wiedergeltinger Gemeinderates, als er die Nutzungszahlen vorlegte: Mehr als 40 Prozent aller Fahrgäste kommen - mit leichten Schwankungen je nach Quartal – aus dem Wertachmarkt, gut 22 Prozent aus Ettringen, knapp 15 Prozent aus Amberg, immerhin knapp 15 Prozent aus Buchloe und damit aus dem Nachbarlandkreis Ostallgäu – und nur etwas mehr als sechs Prozent aus Wiedergeltingen.

Die Zahlen belegen auch, dass die Verbindung von und nach Buchloe gut ankommt: Mehr als ein Drittel der Nutzer der Linie fährt vom Abfahrtsort Buchloe nach Türkheim, gut 30 Prozent aus Amberg, rund 14 Prozent nach Ettringen, gut sieben Prozent nach Traunried, Forsthofen, Höfen und Siebnach – Fahrgäste aus Wiedergeltingen machen rund zwölf Prozent der Auslastung am Abfahrtsort Buchloe aus. Umgekehrt fahren mit mehr als 65 Prozent die allermeisten Fahrgäste von Wiedergeltingen nach Buchloe, gefolgt von der Verbindung nach Türkheim (rund 24 Prozent).

Kontinuierlicher Anstieg

In Wiedergeltingen selbst nutzten zum Start im Juli 2021 148 Personen den Flexibus, seither steigen die Zahlen kontinuierlich und erreichten im November knapp 280 Nutzer.