Frau stürzt mit Rollator: Kam die Pflegekraft ihrer Aufsichtspflicht nicht nach?

Eine ältere Frau ist zusammen mit ihrer Pflegekraft in Lamerdingen unterwegs und stürzt plötzlich. Trifft die Pflegekraft Schuld?

03.03.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist eine 88-jährige Frau beim Spaziergang mit ihrer Pflegekraft in Lamerdingen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist die ältere Dame mit ihrem Rollator gegangen. An einer Steigung stürzte sie. (Aktuelle Meldungen aus Buchloe und Umgebung lesen Sie immer hier.)

Polizeibericht: In Lamerdingen verhindert eine Pflegekraft einen Sturz nicht

Ihre Pflegekraft verhinderte den Sturz allerdings nicht. Die 88-Jährige verletzte sich schwer an ihrer Schulter. Weil die Pflegekraft nicht rechtzeitig eingegriffen hat, wird gegen sie wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt.