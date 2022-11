So wird das offene WLAN in Buchloe angenommen

Buchloes Bürgermeister zieht Resümee: So kam das kostenlose WLAN diese Saison im Freibad an. Wie es damit weitergehen soll.

18.11.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Eine Auswertung des offenen WLAN-Netzes in Buchloe stellte Bürgermeister Robert Pöschl im Hauptausschuss vor. Den kostenfreien Internetzugang hat die Stadt diesen Sommer über im Freibad getestet.

WLAN-Nutzung im Buchloer Freibad "angemessen, aber steigerungsfähig"

Über die komplette Freibad-Saison hinweg nutzten zwölf Prozent der Besucherinnen und Besucher das öffentliche WLAN-Netz. Das bezeichnete Pöschl für den Anfang als „angemessen, aber auch steigerungsfähig.“ Die Auswertung habe ergeben, dass bei wenig Andrang im Freibad die Prozentzahl der Internetnutzer höher war.

Teilweise surfte mehr als die Hälfte der Gäste im Netz. An besonders gut besuchten Tagen waren die Zugriffszahlen hingegen viel geringer. Das erklärte Pöschl damit, dass diese Tage wohl besonders heiß waren und sich die Leute im Wasser aufhielten.

WLAN Access-Points nun am Buchloer Bahnhofplatz und am Rathaus

Die für 335 Euro pro Monat gemieteten Access-Points wurden nun am Bahnhofsplatz und am Rathaus installiert. Der Mietvertrag läuft noch bis Mai 2023. Mit dem weiteren Ausbau eines kostenfreien Buchloe-WLAN wird sich der Hauptausschuss in einer der nächsten Sitzungen befassen. „Ich bin davon überzeugt, dass die Etablierung eines Stadt-WLAN ein Schlüsselthema des digitalen Wandels darstellt“, so Pöschl. Gerade die junge Generation erwarte das.

