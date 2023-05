„Geht wählen!“ - Jugendbeirat Buchloe nominiert Kandidaten

Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Jugendbeirat in Buchloe haben konkrete Ziele. Bei der Jungbürgerversammlung werden sie nominiert.

29.05.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Über 1500 Einladungen wurden für die Jungbürgerversammlung in Buchloe verschickt. Die 19-jährige Zoe Kersten, Vorsitzende des Jugendbeirats Buchloe, war gespannt, wie viele Jungbürger kommen würden. „Ich freue mich über jeden von euch. Jeder von euch ist wichtig.“ Erfreut war Kersten auch darüber, dass Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes, Bernd Gramlich, Jugendbeauftragter des Stadtrats, und Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer an dem Treffen teilnahmen.

Am 23. und 24. Juni wird gewählt

Ganz oben auf der Tagesordnung stand die anstehende Neuwahl des Jugendbeirats am 23. und 24. Juni 2023. An diesen beiden Tagen werden acht Jugendliche aus Buchloe und Umgebung für die nächsten zwei Jahre gewählt. Der Jugendbeirat versteht sich als Bindeglied zwischen den jungen Erwachsenen und dem Stadtrat beziehungsweise der Stadtverwaltung. Er setzt sich für die Anliegen und Wünsche der Jugendlichen aus Buchloe, Lindenberg, Hausen und Honsolgen ein. „Unsere Ohren sind offen“, ermutigte Bürgermeister Barthelmes die Jugendlichen.

Zweiter Bürgermeister lobt Zusammenarbeit

Er lobte das Interesse der jungen Leute, sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit zu engagieren. Die Arbeit des Jugendbeirats werde von ihm und dem gesamten Stadtrat sehr geschätzt. Dank ihres Engagements und ihrer Ideen, wurden schon einige Projekte erfolgreich umgesetzt. Besonders freue er sich, dass die Mittel für den lang ersehnten Grillplatz nun im Haushalt eingestellt seien. Jetzt müsse nur noch ein geeignetes Areal gefunden werden. „Wir möchten das Leben in Buchloe lebenswert machen.“ Welche Bedingungen sich die Jugendlichen dafür wünschen, wurde in der anschließenden Diskussionsrunde deutlich.

Die Wünsche der Jugend

Viele von ihnen vermissen ein Schnellrestaurant wie „McDonald’s“ in Buchloe. Auch ein Bikepark und Möglichkeiten zum Bouldern und Klettern würde die Aufenthaltsqualität für sie erhöhen. Die Öffnungszeiten des Jugendzentrums sollten nach Meinung der schon älteren Jugendlichen geändert werden. Konkret wünschen sie sich Tage, an denen nur 15- bis 18-Jährige Zutritt zu der Einrichtung haben. „Damit tue ich mich etwas schwer“, sagte Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer. Ihm widerstrebe es, die Jüngeren wieder nach Hause zu schicken. „Es ist schwer, es allen recht zu machen.“ Er versprach aber, nach einer guten Lösung zu suchen. Die Versammlung bot zudem den Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Jugendbeirat die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen und ihre Ziele zu erläutern.

Die Ideen der Kandidaten

Noah Loidoldt (16) ist bereits Schülersprecher an der Mittelschule Buchloe und möchte sich künftig auch in der kommunalen Jugendarbeit engagieren. Für ihn haben der Grillplatz und die Organisation von Partys und Festivals obererste Priorität. Ähnliche Ziele hat auch Meryem Congar (16). Um mehr junge Leute anzusprechen, möchte die Kinderpflegerin in Ausbildung mehr Pep in Veranstaltungen bringen. Dem Mittelschüler Kjell Maehleke (14) ist es ein Anliegen, sich für Jüngere einzusetzen und sie zu unterstützen. Außerdem möchte er, dass die bestehenden Freizeiteinrichtungen, wie etwa das Hallenbad oder Spielplätze, attraktiver werden. „Buchloe ist perfekt, wie es ist“, lobte Julian Bierhals seine Heimatstadt. Er ist der jüngste Kandidat. Seinen 14. Geburtstag feiert er erst kurz vor der Wahl. Nur den Eispreis in der Stadt findet er mit 1,50 Euro zu hoch.

Lukas Nonas appelliert, Zoe Kersten kandidiert nicht mehr

Auch Lukas Nanos (20) wird wieder für den Jugendbeirat kandidieren. Ihm habe die bisherige Arbeit viel Spaß gemacht und er möchte auch in Zukunft etwas bewegen. „Ich hoffe, dass wir für den Grillplatz eine tolle Lösung finden.“ Und: „Geht wählen“, appellierte Nanos an die Anwesenden. Gemeinsam könne man viel erreichen.

Vorsitzende Zoe Kersten wird aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl antreten. Sie möchte dem Jugendbeirat aber weiter beratend zur Seite stehen.