83-jähriger Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf der A96 bei Buchloe

Ein Senior fährt nach seiner Rast in falscher Richtung auf die A96 bei Buchloe auf. Der Irrtum endet in einem fatalen Unfall.

03.08.2023 | Stand: 09:59 Uhr

Bei einem Unfall auf der A96 bei Buchloe ist gestern am Mittwochnachmittag ein 83-Jähriger gestorben. Nach Informationen der Polizei ereignete sich der tödliche Unfall zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe-West in der Nähe des Rastplatzes Wertachtal-Süd. Der Mann wendete nach seiner Rast auf dem Parkplatz und fuhr in falscher Richtung auf die Autobahn auf.

Zunächst streifte er mit seinem Wagen das Auto eines ihm entgegenkommenden 32-Jährigen, der gerade einen Lkw überholt hatte. Das Auto des 83-Jährigen schleuderte gegen die Mittelleitplanke und stieß frontal mit dem Wagen einer 79-Jährigen zusammen, die ebenfalls den Lastwagen überholte. Auch die Fahrzeuge eines 26- und eines 19-Jährigen wurden durch umherfliegende Teile beschädigt.

Schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A96 bei Buchloe: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Der 83-jährige Unfallverursacher starb wenig später an der Unfallstelle. Sowohl der 32-Jährige als auch die 79-Jährige wurden schwer verletzt. Die Rettung brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung München war bis 20.50 Uhr total gesperrt.

