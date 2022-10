Große Aufgaben für die neue Leiterin des Seniorenheims in Waal

Madita Lang führt nun das Senioren- und Pflegeheim in Waal. Dort wird es in den kommenden Jahren einige Veränderungen geben.

21.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Senioren- und Pflegeheim Waal hat eine neue Leiterin: Madita Lang. Landrätin Maria Rita Zinnecker freute sich bei der Einführungsveranstaltung darüber, dass der Landkreis mit Lang eine Macherin gefunden habe, die „Erfahrung sowie neue Ideen, neuen Schwung und neues Engagement“ einbringen werde.

Madita lang war zuvor im Buchloer Seniorenheim tätig und studierte an der Hochschule in Kempten

Lang arbeitete zuvor als Assistentin der Einrichtungsleitung im kreiseigenen Senioren- und Pflegeheim Buchloe. Später war sie in der Verwaltung der kreiseigenen Senioren- und Pflegeheime tätig. Sie studierte Gesundheitswirtschaft und hat einen Masterabschluss an der Hochschule Kempten in „Führung in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft“ gemacht. Als weitere Qualifikation absolvierte Lang eine Weiterbildung in der Leitung von Einrichtungen der Pflege und für ältere Menschen und erwarb dadurch den Heimleiterschein.

Die neue Leiterin sagt: „Die Sorge um ältere Menschen ist mir eine Herzensangelegenheit.“

„Die Sorge um ältere Menschen ist mir eine Herzensangelegenheit“, betonte Lang bei ihrer Einführung: „Ich bin mir bewusst, dass viele Herausforderungen auf uns warten. Gemeinsam mit meinem tollen Team werde ich diese gerne und mit vollem Einsatz angehen.“ Die größte, aber auch schöne Aufgabe für das Waaler Heim und den Landkreis ist laut Zinnecker die anstehende Sanierung samt Erweiterung der Einrichtung. Diese werde viele Kräfte binden und viel Ausdauer und Engagement fordern.

Fachkräftemangel als eine von mehreren Herausforderungen

Hinzu komme der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege. Diesen versuche der Landkreis mit unterschiedlichen Maßnahmen abzumildern – etwa durch ein attraktives Ausbildungsangebot sowie eine eigene Werbekampagne. Eine Umstellung, aber auch eine Hilfe bedeute die geplante Einführung einer zentralen sogenannten Werkleitung für die kreiseigenen Seniorenheime. Diese Stelle werde übergeordnete Aufgaben für alle drei kreiseigenen Senioren- und Pflegeheime wahrnehmen. Die einzelnen Heime würden so entlastet, betonte die Landrätin.