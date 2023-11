Kälte und Heimweh, Hunger und Dreck

Eine Ausstellung im Bürgerheim Waalhaupten bringt die Schrecken des Krieges in das kleine Dorf. Anlässlich des 100-jährigen Bestehend des Soldaten- und Veteranenvereins begann der Vorsitzende, Jürgen Brückl, zu sammeln.

16.11.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Sie schreiben von Hunger und von klirrender Kälte; von Dreck und Fliegeralarm, von Wanzen und von Läusen – die Soldaten, die in den beiden Weltkriegen ihre Familien in Waalhaupten mit Feldpostbriefen über ihr Leben an der Front unterrichteten. Eine aktuelle Ausstellung im Bürgerheim bringt die Schrecken der beiden Weltkriege direkt in das kleine Dorf.

Veteranenverein wurde 100 Jahre alt

Dort feierte vor Kurzem der örtliche Soldaten- und Veteranenverein sein 100-jähriges Bestehen. Vereinsvorsitzender Jürgen Brückl hat sich deshalb schon im Jahr 2020 auf Spurensuche gemacht. Das Ergebnis präsentiert der 51-Jährige nun zusammen mit seinem Team: Neben den Zeitdokumenten zu den Kriegen hat er auch zahlreiche Fotos und Dokumente zusammengetragen, die von der Geschichte des Dorfes und seiner Bewohner erzählen.

„Ich habe viel mit den älteren Leuten gesprochen, denn ich wollte die Zusammenhänge verstehen“, sagt der ehemalige Zeitsoldat. Deshalb habe er die Waalhauptener auch immer wieder aktiv angesprochen und besucht. „Die Standard-Antwort lautete immer wieder: ’Mir hamm nix“, aber dann kamen die tollsten Sachen raus“, freut sich Brückl.

Zahlreiche Sterbebilder hat er so gesammelt, dazu kamen etliche Feldpostbriefe, Bilder der Waalhauptener Soldaten – und nicht zuletzt alte Fotos der vielen Höfe und anderen Gebäude des Dorfes.

Früherer Lehrer sammelte viel

Als besonderer „Schatz“ erwiesen sich die Aufzeichnungen des früheren Lehrers, Theodor Staat, sagt Brückl und meint schmunzelnd: „Er galt als ziemlich geizig und wollte nichts wegwerfen. Das kommt uns jetzt zugute.“

An mehreren Stellwänden haben Brückl und seine Mitstreiter die Dokumente fein säuberlich sortiert und präsentieren sie thematisch geordnet.

Neben dutzenden Sterbebildern, aufhängt an einer Wäscheleine, ist da etwa ein (gestelltes) Bild zu entdecken, das den späteren Bürgermeister, Johann Starkmann, mitten im Kreis seiner Kameraden an einem Geschütz zeigt.

Direkt gegenüber: Viele Seiten aus den Kriegserlebnissen von Ludwig Schorer, der einst Tagebuch geführt hat. „Manche Besucher kamen zwei, dreimal um das zu lesen“, sagt Brückl. Ludwig Schorer wanderte in die USA aus, wo er im Jahr 2000 in Florida starb, in Waalhaupten aber ließ er sich begraben.

Vor 78 Jahren in der Ukraine

Von der grausamen Realität des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wird man beim Lesen eines Gedichts eingeholt – verfasst wurde es ebenfalls in der Ukraine, 78 Jahre zuvor. Josef Dörfler schildert darin seinen Alltag an der Ostfront im Jahr 1944: „Wo die Dnepr-Wellen rauschen an den Strand, fern der schönen Heimat im Ukrainerland“, schreibt er wehmütig und endet mit den Worten: „Und die Landser beten überall zugleich, Herr im Himmel schick uns heim ins Reich.“

Im selben Jahr bedauert Matthias Döfler: „Leider habe ich sämtliche Josefs zum Namenstag vergessen, sogar meinen eigenen Sohn“.

„Mein Befinden ist noch stets das gleiche. Ja, es steht uns allen ein hartes Schicksal bevor; es fällt einem dann nicht mehr so schwer, wenn man diese Welt verlassen muss. Nur schade um Frau und Kinder“, schreibt Matthias Dörfler weiter.

Viele der gesammelten Schriftstücke geben noch das ein oder andere Rätsel auf, sagt Brückl, denn die altdeutsche Schrift können nur noch wenige Menschen entziffern. „Die Ausstellungsbesucher konnten hier das ein oder andere zusätzlich erzählen“, berichtet der Veteranenvereins-Vorsitzende.

Vielleicht bald eine eigene Chronik von Waalhaupten

Es sei ihm wichtig gewesen, Zusammenhänge aufzuzeigen und einen Eindruck der Vergangenheit seines Dorfes zu vermitteln. Das ist Brückl zweifelsohne gelungen. Mehr noch: Sämtliche Exponate eigenen sich hervorragend, um daraus eine eigene Dorfchronik zu erstellen.

Ein eigenes Kapitel würde dann natürlich auch dem berühmtesten Sohn des Dorfes, dem Pfarrer und Heimatdichter, Peter Dörfler (1878 bis 1955), gewidmet werden. Auch in der Ausstellung nimmt dessen Leben einen eigenen Raum ein. Ebenso wie die Geschichte der Eremiten und Feuermelder, die ab 1750 in einer Stube im Turm der Bergkirche St. Michael hausten. Oder die Gründung des Radfahrvereins im Jahr 1923; oder Erinnerungen an den Bau eines eigenen Freiluft-Eislausplatzes in den 1960er-Jahren. Im kleinen Waalhaupten leben heute 310 Menschen; 340 Personen haben sich die Ausstellung im Bürgerheim bisher angesehen. Und es werden sicherlich noch mehr werden.