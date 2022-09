Der Heimatverein veröffentlicht ein neues Themenheft. „Wir waren noch nie so nah dran an den Buchloern und ihren Geschichten“, sagt der Vorsitzende.

30.09.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Sie kamen aus Schlesien und aus dem Sudetenland, aus dem Isergebirge, aus dem Böhmerwald oder aus dem Egerland: Heimatvertriebene und Geflüchtete, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Buchloe ein neues Zuhause fanden. Sie gaben der damaligen Marktgemeinde ein neues Gepräge. An das Schicksal von Geflüchteten und Vertriebenen erinnern die drei Vorsitzenden des Buchloer Heimatvereins in der aktuellen Ausgabe der „Buchloer historische Hefte“, dem Organ der Vereinigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.