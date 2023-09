Im Aufzug stecken geblieben: Zwei Buchloer Experten erklären, was zu tun ist

Ob Hotel, in der Arbeit oder zu Hause - Aufzüge sind ein bewährtes Transportmittel. Doch wie verhält man sich richtig, wenn die Kabine stecken bleibt?

21.09.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Für viele ist es eine Urangst: Der Aufzug bleibt stecken. Eingesperrt irgendwo zwischen den Stockwerken, abgeschnitten von der Außenwelt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Münchener Straße 20 in Buchloe ist genau diese Angst in den vergangenen Monaten immer wieder zur Realität geworden. Nachdem dort die Aufzugsanlage im Herbst 2022 komplett erneuert worden war, freuten sich Mieter und Eigentümer über den nigelnagelneuen Lift. Doch war die Freude nur von kurzer Dauer. Recht schnell stellte sich heraus: Der moderne Aufzug hat seine Tücken.

Laut René Hüneborg, Hausmeister der Wohnanlage, seien in den vergangenen Monaten mindestens fünfmal Menschen im Aufzug stecken blieben. Dutzende weitere Male fiel der Fahrstuhl wegen technischen Störungen aus. In der vergangenen Zeit sei Hüneborg fast täglich gerufen worden, um den Lift wieder in Gang zu setzen, berichtet er.

Wohnanlage in Buchloe: Neuer Aufzug entpuppt sich als Falle

Immer wenn der Fahrstuhl streikt, heißt es für die Bewohner: Treppen steigen. Besonders ältere Menschen in den höheren Stockwerken leiden unter der Situation. Der Weg ins eigene Zuhause wird mühsam. "45 Minuten brauche ich ohne Aufzug, bis ich oben in meiner Wohnung bin", ärgert sich eine Bewohnerin, greift mit der linken Hand ans Geländer im Erdgeschoss und beginnt den Aufstieg. Behutsam, Stufe für Stufe, die Einkaufstasche mit der anderen Hand fest umklammert. "Das kann doch nicht angehen, dass der immer kaputt ist", sagt sie. Sie lebe schon lange in dem Haus im Buchloer Süden, aber so etwas wie das Lift-Debakel, das habe sie bisher noch nicht erlebt.

Weiter oben im siebten Stock: Dort muss ein Mann regelmäßig für die Dialyse zum Arzt, die Beförderung ohne funktionierenden Fahrstuhl ist schwierig. Er ist auf die Nutzung des Lifts angewiesen. Für viele andere Bewohner wurden eigentlich grundlegende Dinge, wie Einkaufen oder die Zeitung aus dem Briefkasten holen, zur Herausforderung. Deswegen haben sie aus ihrer Not eine Tugend gemacht. So stand lange in jedem Stockwerk ein Stuhl für Verschnaufpausen neben der Treppe parat und, um möglichst effizient Einkäufe zu erledigen, haben sich Fahrgemeinschaften zusammengetan.

Bewohner in der Münchener Straße waren wegen des defekten Aufzugs in den vergangenen Monaten immer wieder gezwungen, die Treppe zu nehmen. Bild: Matthias Kleber

Wie es zu den technischen Störungen kommt, erklärt Hühneborg so: "Grund ist die falsche Bedienung des Aufzugs." Die Anlage habe eine Missbrauchserkennung, die den Fahrstuhl abschaltet, wenn mehrere Stockwerke gleichzeitig angewählt werden. In der Kabine informiert ein Zettel: Im Verdacht stehen demnach Kinder aus dem Mehrparteienhaus, die Streiche spielen wollen, indem sie "alle Etagen als Fahrtziel drücken" und so den Aufzug lahmlegen.

Das rät die Feuerwehr Buchloe

Wer tatsächlich einmal stecken bleibt, der sollte insbesondere drei Punkte beachten, erklärt der Buchloer Feuerwehrmann Fabian Benkowitsch.

Erstens : "Ruhe bewahren, es kann nichts Schlimmes passieren."

: "Ruhe bewahren, es kann nichts Schlimmes passieren." Zweitens : "Sich bemerkbar machen."

: "Sich bemerkbar machen." Und drittens: "Keine eigenmächtigen Rettungsaktionen unternehmen oder gar selbst aus dem Fahrstuhl klettern."

Droht eine Panikattacke, sollen Betroffene die 112 wählen

Hüneborg stimmt zu: "Das wichtigste ist: keine Panik." Stockt der Lift, solle zunächst den Notrufknopf am Bedienfeld der Kabine drei bis fünf Sekunden lang gedrückt werden. Anschließend baue sich in der Regel eine Verbindung zur Notrufzentrale des Anlagen-Betreibers auf. Dieser entsendet einen Mitarbeiter, der innerhalb einer halben Stunde vor Ort sein soll - so laut Benkowitsch zumindest die rechtliche Vorgabe. Meldet sich am anderen Ende niemand, dann rät er dazu, durch Klopfen und Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Bei Panikattacken oder einem medizinischen Notfall sollen Eingesperrte die 112 wählen. "Wir kommen so schnell wie möglich", sagt Benkowitsch.

Das erstes Löschfahrzeug rücke innerhalb der ersten vier Minuten nach Alarm aus. Er ergänzt: "Lüftungsöffnungen an Tür und Kabinendecke verhindern ein Ersticken." Zudem verhindern mehrere Tragseile den Absturz. Ein Herabrauschen der Kabine im Schacht "wie im Hollywoodfilm" sei dadurch quasi ausgeschlossen.

Dass es bei neuen Fahrstühlen zu technischen Komplikationen kommt, ist Hüneborg zufolge übrigens keine Seltenheit. Der Hausmeister, der sich auch um die Häuser in der Münchener Straße 2 und 2a kümmert, berichtet, dass dort vor rund vier Jahren ebenfalls moderne Aufzüge eingebaut wurden. Anschließend sei es immer wieder zu Störungen gekommen. "Das dauert meistens ein Jahr, bis sich das eingespielt hat", sagt er. In der Münchener Straße 20 ist es inzwischen ein Jahr her, seitdem der neue Lift installiert wurde - Hoffnung auf baldige Besserung bestehe also.

Lesen Sie auch: Das Festival "Sound Art" soll in Buchloe bleiben