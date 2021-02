Kastanie in Honsolgen soll erhalten bleiben

Experten bescheinigen dem ortsbildprägendem Baum in dem Buchloer Ortsteil eine gute Vitalität. Auch ein anderer Baum wird im Ausschuss diskutiert.

Der Baum soll bleiben: Er gilt als ortsbildprägend, ist etwa 160 Jahre alt. Seine Vitalität wird mit der Note 2 angegeben; er ist 25 Meter hoch und hat einen Stammumfang von drei Metern: der Kastanienbaum an der Sinkelstraße 1 in Honsolgen. Der Buchloer Bauausschuss diskutierte länger über dessen Zukunft, ehe er eine Entscheidung traf.

Vor etwa fünf Jahren war geplant, die Kastanie zusammen mit einer kranken Esche zu fällen, doch ein Anwohner legte sein Veto ein, informierte Bürgermeister Robert Pöschl. Die kranke Esche fiel, die Kastanie blieb stehen. Jetzt möchte der Sohn des Anwohners nebenan neu bauen. Er fragte deshalb bei der Stadt an, ob immer noch geplant sei, den Baum zu beseitigen und ob jetzt nicht ein günstiger Zeitpunkt dafür wäre. Als Ersatz bot er zwei Neupflanzungen an.

Kastanie Honsolgen: "Unbedingt erhaltenswert"

Doch der Stadtrat wandte sich gegen diese Anfrage. „Es ist positiv, dass man auf die Stadt zugegangen ist“, meinte Rudolf Grieb (UBI). Weil der Baum in der Bewertungsskala mit Note 2 gut abschneidet, sah er aber keine Notwendigkeit, ihn zu fällen. Im Gegenteil: „Die Kastanie ist unbedingt zu erhalten“, meinte er. Bereits vor fünf Jahren habe der Anwohner durch sein Fäll-Veto gezeigt, „dass er Respekt vor dem Baum hat“, meinte Herbert Wintersohl (UBI).

Dass Kastanien bis zu 300 Jahre alt werden können, merkte Elfi Klein (Grüne) an. Eine Fällung sei nicht mehr zeitgemäß, befand Manfred Beck (SPD). Etwas genervt von der Diskussion zeigte sich Josef Schmalholz (CSU): „Die Stadt hat über 60 000 Bäume auf ihrem Grund, sollen wir jetzt über jeden einzelnen diskutieren?“ Schließlich war er der einzige, der für eine Fällung stimmte.

Auch andere Bäume in Buchloe sorgen für Diskussion

Auch ein Anlieger am Neuanger an der Gennach in Buchloe hatte beantragt, zwei Weiden zu fällen. Diese ragen weit in sein Grundstück. Weil der dort demnächst eine Reitplatz-Überdachung bauen möchte, beeinträchtigen die beiden Bäume das Bauvorhaben. „Als wir den Bauantrag im September genehmigt haben, waren die Bäume kein Thema“, merkte Elfi Klein an. „Eigentlich hätten wir das damals gar nicht genehmigen sollen“, meinte Rudolf Grieb und plädierte dafür, „künftig wieder öfter rauszugehen und uns das vorher anzusehen“.

Am Ende einigte sich der Bauausschuss mit 8:3 Stimmen auf einen Vorschlag von Herbert Wintersohl. So soll lediglich die sehr schief gewachsene Weide gefällt werden, die andere soll bleiben – „auch wenn der Antragsteller schon versucht hat, hier mit Gewalt Fakten zu schaffen“, wie Wintersohl kritisierte: Ein Bagger habe bereits einen großen Ast abgerissen.

