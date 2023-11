So laufen die Vorbereitungen für das Klassikfestival "Contrast"

Bis das Klassikfestival "Contrast" im April erstmals in Buchloe stattfindet, ist zwar noch etwas Zeit. Aber die Veranstalter stecken schon in der Vorbereitung.

28.11.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Das Tor zum Allgäu wird von 26. bis 28 April eine spannende Adresse für Klassik-Fans: Dann feiert das Festival "Contrast" Premiere, bei dem das Haus der Begegnung in Buchloe ein Wochenende lang zum Klingen gebracht wird. Geplant sind Auftritte von namhaften Künstlern und Künstlerinnen wie Evgenia Rubinova. Aber auch musikbegeisterte Kinder bekommen eine Bühne für ihr musikalisches Werk, das sie zuvor in einem Workshop erarbeiten. Bis es so weit ist, gibt es aber noch einiges zu tun, wie Jelena Stojkovic, Pianistin und Initiatorin des Festivals, mitteilte.

Contrast-Organisatoren bereiten Vorverkauf im Januar vor

Aktuell arbeiten die Organisatoren - das sind neben Stojkovic noch Caterina Prestele und Jürgen Herrmann - vor allem daran, das Festival bekannter zu machen. Daneben müssen sie den Vorverkauf vorbereiten, der im Januar startet. Zu dem organisatorischen sei das Festival laut Stojkovic auch mit großem finanziellen Aufwand verbunden. Um diesen zu stemmen, haben die Organisatoren kürzlich ein Crowdfunding gestartet, das die VR-Bank Augsburg-Ostallgäu unterstützt.

Künstlerisch ist dagegen schon alles in trockenen Tüchern: Das Programm steht bereits, die Musikerinnen und Musiker hatten bereits für den im Oktober angesetzten Termin zugesagt und seien trotz Verschiebung auf das Frühjahr 2024 glücklicherweise an Bord geblieben. Für den Aufschub haben sich die Organisatoren entschieden, um die kulturellen Events in Buchloe zu entzerren und dem Musical "Oliver!" des Gymnasiums nicht in die Quere zu kommen.

Nähere Informationen zum Programm und zum Crowdfunding gibt es online unter der Adresse www.contrast-buchloe.de.

