Kommentar: Die Ostallgäuer Krankenpflegeschule ist mit Weitsicht geplant

In Buchloe entsteht eine Berufsfachschule für Krankenpflege. Die Verantwortlichen setzen damit ein Zeichen für Pflegeberufe, findet Redakteurin Karin Hehl.

20.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Ein kleines Stück der ehemaligen Krankenpflegeschule kommt zurück nach Buchloe – so hat es Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl bei der Grundsteinlegung für die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe bezeichnet. Er spielte damit auf den hohen Stellenwert an, den die Krankenpflege in Buchloe traditionell genoss. Umso erfreulicher ist es, dass die Fachschule für Krankenpflegehilfe jetzt ausgerechnet am kleinsten Standort des Klinik-Verbundes errichtet wird.

Neue Schule im Ostallgäu zeugt von Weitsicht

Kleiner und auf ein Jahr verkürzt ist dort zwar das Ausbildungsangebot. Aber: Die Absolventinnen haben zum einen einen qualifizierten Abschluss in der Hand und können – so sie es möchten – zum anderen weiter darauf aufbauen.

Dass die Kliniken selbst auf die Ausbildung im eigenen Unternehmen setzen, zeugt von Weitsicht. Denn wie sehr es an Fachkräften gerade im Pflegebereich mangelt, zeigt sich nicht erst seit Ausbruch der Pandemie. Umso deutlicher ist das Signal, das die Verantwortlichen mit dem Neubau setzen: für die Wertschätzung der Pflegeberufe, für die Versorgung der eigenen Krankenhäuser durch qualifizierte Pflegekräfte und für den Standort in Buchloe.

