„Der B12-Ausbau ist aus der Zeit gefallen“

Viel Kritik bei Demonstration gegen die Dimension der aktuellen Ausbau-Planungen. Rund 200 Radler haben auf einem Teilabschnitt der B12 zwischen Buchloe und Germaringen Vorfahrt.

17.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Der geplante Ausbau der Bundesstraße 12 ist ein Verkehrsprojekt, das politisch völlig aus der Zeit gefallen ist“, kritisierte Ludwig Hartmann, Landesvorsitzender der Grünen, bei der Kundgebung zur Radl-Demo am Sonntag auf der Bundesstraße 12. Rund 200 Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligten sich nach Polizeiangaben an der Veranstaltung, zu der das Bündnis „B12 – so nicht“ aufgerufen hatte.

