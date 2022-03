Kult: Starship kehrt zurück nach Buchloe

Benefiz-Veranstaltung in Buchloe zugunsten der Ukraine. Am Samstag darf wieder gefeiert werden.

16.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die kultige 80er-Jahre-Revival-Party Starship kehrt zurück nach Buchloe: Am Samstag, 19. März, darf ab 20 Uhr in der Alp-Villa in Buchloe gefeiert werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ukraine-Hilfe von Humedica und dem Roten Kreuz wird gebeten.

Seit sieben Jahren Mobil-Disco in Buchloe

Seit sieben Jahren gibt es die Mobil-Disco Starship. In ihrer Heimatstadt legen DJ Max und DJ Frank immer wieder Hits aus längst vergangenen Zeiten auf – stets mit großem Erfolg. Angesichts des Kriegs in der Ukraine fragten jedoch auch sie sich: Darf man ausgelassen tanzen, wenn zwei Flugstunden entfernt Menschen sterben?

Über Durchführung Intensiv diskutiert

„Nach intensiver Diskussion sind wir zu dem Entschluss gekommen: Den Kopf in den Sand zu stecken und nichts zu tun, ist für niemanden hilfreich, außer für den Aggressor Wladimir Putin“, heißt es in einer Pressemitteilung. In Abstimmung mit den Betreibern der Alp-Villa haben die beiden DJs deshalb beschlossen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu engagieren.

Spenden für die Ukraine

Das bedeutet: Die Starship-Revival-80er-Party findet am Samstag, 19. März, als Benefiz-Party zugunsten der Ukraine statt; um Spendengelder für Humedica und das Deutsche Rote Kreuz zu sammeln. „The Return of the Starship – Ukraine Edition“ findet als 2G+ Veranstaltung statt. Eine Maskenpflicht gibt es für die Besucher nicht.