„Lässige Festivalatmosphäre“ beim ersten "Summer on Ice" in Buchloe

In Buchloe findet erstmals das „Summer on Ice“ statt. Trotz Anlaufproblemen scheint ein künftiges Stadtfest geboren, denn die Resonanz war gut.

12.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Endlich geht das wieder“, sagte ein Mann bei dem Fest „Summer on Ice“ am Eisstadion. Damit sprach er aus, was so einige der Besucher gedacht hatten: 2018 gab es zuletzt ein Stadtfest in Buchloe, danach fielen der Reihe nach fast alle Großveranstaltungen – bis auf die Maibaumfeste 2022 und 2023 – aus, erläuterte Dritter Bürgermeister Herbert Barthelmes. Insofern war es nicht verwunderlich, dass bei Sonne und warmen Temperaturen an beiden Tagen Tausende Besucher da waren – und das abendliche Konzert im Eisstadion fast zusätzlich 1100 Besucher gehabt hatte. „Alles lief wie geplant. Das Fest ist sehr gut angekommen“, sagte Carina Santjohanser.

Tausche Bratwurst gegen Bier

Sie hatte für die Stadt als Veranstalter das Spektakel organisiert. „Auch die Stimmung bei den Gewerbetreibenden und Vereinen war sehr gut. Die haben sich auch untereinander ausgetauscht: Gibst du mir eine Bratwurst, bekommst du ein Bier oder so ähnlich“, erzählte Santjohanser. Das Essen war ohnehin tagsüber ein wesentlicher Punkt: Ob Barthelmes mit seiner Frau am Tortenstand der Landpower/Landfrauen – nach dem Motto „Kein Kuchen ist auch keine Lösung“ – Feuerwehrleute am Bratwurststand des SC Lindenberg oder eine Runde älterer Herren an der Bierbankgarnitur beim Steckerlfischstand des Fischereivereins Buchloe: Unisono gab es an beiden Tagen den lang vermissten Small Talk bei Speis und Trank unter freiem weißblauen Himmel.

Kostenlose Musik von Beteiligten

Aus allen Ecken schallte dazu kostenfreie Musik herüber: Kinderchöre und Ukulelen, Dixie oder Schlager von der offenen Bühne, dazu noch Musik aus der Konserve – wie beim Friseur Paradiso, der auch mal zu schnelleren Tönen frisierte. Dazu kam ein stetes Trommeln, Tröten und Tuten übender Kinder beim Musikverein Lindenberg – das aber manchmal im Kindergeschrei vom Torwandschießen oder Fußballdart beim FC Buchloe unterging.

Kinder kamen beim „Summer on Ice“ mit Torwandschießen, Fußballdart, Schminken, Singen oder Musikspielen auf ihre Kosten. Bild: Patrick Fischer

Kraxeln bei der Feuerwehr oder Pokerface am ovalen Tisch

Ohnehin bekamen viele Kinder gleich zu Beginn des Festplatzes große Augen: „Die Feuerwehr ist da“, sagte ein Kind und wies seinen Eltern den Weg. Die stand dort mit ihrem größten Fahrzeug, einem Wechsellader, aber vor allem dem Drehleiterwagen. Auf dem kraxelten einige Kinder dann gleich herum. Manche ältere Besucher wiederum wagten einen Drahtseilakt lieber beim Allgäuer Pokerclub: „Wir zeigen den Gästen wie Poker geht“, erklärte Olaf Dohn, wie seine Kollegen stilecht am Pokertisch gedresst.

Gelungenes Konzept

Bürgermeister Robert Pöschl sieht das Konzept der Stadt jedenfalls voll aufgegangen: „Wir haben alles wie Versicherung und Security zur Verfügung gestellt und auch keine Standmiete verlangt.“ Dadurch sei es möglich gewesen, dass Vereine mit ehrenamtlichen Helfern und Gewerbetreibenden mit bezahlten Angestellten ihre Dienstleistungen anbieten konnten. „Und die Vereine und Gewerbetreibenden haben sich sehr gut präsentiert“, meinte Pöschl.

Im Eisstadion ging es am Abend mit „The Gravy Club“, „Muckasäck“ und DJ Mario Osmanovic weiter. Bild: Patrick Fischer

Nicht ausverkauft, aber immerhin 1100 Zuschauer hatte dann das Konzert am Abend im Stadion - wo der ESV Buchloe die Bewirtung übernahm. Zuvor sei aber ein heikler Punkt gewesen: „Das Verlagern von draußen nach drinnen hatte mir schon Bauschmerzen bereitet. Aber das hat dann doch geklappt“, berichtete Santjohanser. Denn viele Leute waren erst am Spätnachmittag gekommen – doch ab 18 Uhr ging es dann gegen Eintritt nur noch im Eisstadion weiter - mit „The Gravy Club“, "Muckasäck" und DJ Mario Osmanovic.

Während "The Gravy Club" dem Publikum bereits eine gute Vorstimmung gab, hatte sich das Stadion zum Auftritt der Band Muckasäck gut gefüllt. Alt und jung konnten die ausgelassene Stimmung genießen, bis der gelungene Abend von DJ Mario Osmanovic abgerundet wurde. Bild: Patrick Fischer

Das sei ein Punkt, über denn noch nachgedacht werden müsse, meinte Pöschl. Das werde noch „nachgeschärft“, sagte der Bürgermeister. „Es wird einige Nachjustierungen geben. Dafür wird es auch ein Nachtreff mit den Vereinen und Gewerbetreibenden geben“, bestätigte Santjohanser.

Nächstes Jahr gerne wieder

Das Fazit der Verantwortlichen war dennoch gleich dem Wetter an beiden Tagen: sonnig. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit einer sehr lässigen Festivalatmosphäre und guter Laune bei den Gästen“, bilanzierte Pöschl. Und für Santjohanser ist klar: „Nächstes Jahr gibt es das wieder.“