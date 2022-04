Auch in Buchloer Geschäften gilt: Kunden müssen keine Masken mehr tragen, sollen aber. Wie die Leute auf die Corona-Lockerung reagieren, zeigt ein Stadtrundgang.

„Muss ich die Maske aufsetzen?“, fragt ein älterer Herr vorsichtig, als er die Tür zur Postfiliale öffnet. Seit Sonntag, 3. April, müsste er eigentlich nicht mehr. An diesem Tag sind nämlich in Bayern die meisten Corona-Maßnahmen weggefallen. Doch alle Kunden, die Montagmittag in Buchloe am Postschalter stehen, haben sich trotzdem für ihre FFP2-Maske entschieden.