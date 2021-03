Mit welchen Problemen Stiftungen in Buchloe und Umgebung kämpfen

In und um Buchloe gibt es drei Stiftungen. Sie unterstützen bedürftige Bürger und gemeinnützige Einrichtungen. Wie sich die Niedrigzinspolitik auf sie auswirkt.

20.03.2021 | Stand: 06:13 Uhr

Sie lindern schnell und unbürokratisch Not und entlasten damit den Staat. Teilweise uralte Stiftungen in Buchloe und in der Umgebung schütten regelmäßig Erträge aus, die gemeinnützigen Zwecken zugute kommen. Doch die Wohltätigkeit kollidiert seit mehreren Jahren mit der Finanzpolitik. Die Europäische Zentralbank schraubt die Leitzinsen zur Wirtschaftsförderung immer weiter runter, sodass nicht nur Otto Normalsparer um sein Geld auf der hohen Kante bangt. Dasselbe Dilemma haben Verwalter von Stiftungen – drei davon gibt es in und um Buchloe.