Sie war Lehrerin mit Leib und Seele: Trauer um frühere Rektorin Gabriele Schlund

Gabriele Schlund ist tot. Sie war viele Jahre Rektorin der Comenius-Grundschule Buchloe und Lehrerin mit Leib und Seele. Nun ist sie mit 71 Jahren verstorben.

Sie war Lehrerin mit Leib und Seele, die frühere Rektorin der Comenius-Grundschule Buchloe, Gabriele Schlund. Nun verstarb sie im Alter von 71 Jahren. „Man sollte die Kinder in den verschiedensten Bereichen fördern. Sie sollen sehen, dass das Leben mehr ist als lernen und arbeiten“, sagte die Schulleiterin kurz vor ihrer Pensionierung im Jahr 2014 in einem Gespräch mit unserer Redaktion. 39 Jahre lang war Gabriele Schlund Grundschullehrerin.

Gabriele Schlund unterrichtete ab 1979 in Buchloe

Sie wurde in Günzburg geboren und wuchs in Dillingen auf. Nach dem Studium in München kam sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Buchloe. Ab 1979 unterrichtete sie in der Gennachstadt.

Die Grundschule entwickelte sich um Lauf der Jahre zu einer der größten Schwabens, zwischenzeitlich mit rund 700 Kindern in 28 Klassen. Im Jahr 2006 bekam Buchloe eine zweite Einrichtung für die jüngsten Schüler: die Meinrad-Spieß-Grundschule im Westen.

Ab 2003 Schulleiterin der Comenius-Grundschule

Seit 2003 war Gabriele Schlund als Schulleiterin an der Comenius-Grundschule tätig und zuständig für zuletzt rund 360 Kinder in 17 Klassen sowie für ein knapp 40-köpfiges Kollegium.

Die dreifache Mutter gab immer wieder wichtige Anstöße, brachte Dinge auf den Weg. Für ihre vielfältigen Aktivitäten heimste die rührige Schule mit ihrem engagierten Kollegium zahlreiche Preise ein: etwa für die Unterstützung des Comenius-Projektes sowie den intensiven Austausch mit anderen europäischen Schulen. Auch digitale Tafeln sind an der Comenius-Grundschule längst selbstverständlich; ebenso der Umgang mit neuen Medien. So wurde die Schule zur „Referenzschule für Medienbildung“, einem Vorläuferprojekt der „Digitalen Schule 2020“, für das Buchloe ebenfalls Pate ist.

Vielseitige Beschäftigungen nach der Pensionierung

Nach ihrer Pensionierung besuchte Gabriele Schlund zeitweise wieder die Universität, vertiefte dabei ihre Kenntnisse in Geschichte. Sie lernte Italienisch, unterstützte ihre Tochter bei verschiedenen Tanzschul-Aufführungen und war zudem als stellvertretende Vorsitzende im Städtepartnerschaftsverein aktiv. Jetzt hat sich das Buch des Lebens für sie geschlossen.

