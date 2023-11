Einkaufen im Kerzenschein - Buchloer trotzen dem nasskalten Wetter

Ob Lagerfeuer, Lebkuchen-Verzieren oder einfach Bummeln: Mit vielfältigen Angeboten lockt die Nacht der Lichter heuer zahlreiche Besucher in die Bahnhofstraße.

24.11.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Nieselregen, Windböen und Temperaturen um den Gefrierpunkt – die Vorzeichen für eine Freiluftveranstaltung in Buchloe standen am Freitag alles andere als gut. Doch weder die Verantwortlichen der Nacht der Lichter noch die Besucherinnen und Besucher ließen sich davon entmutigen. Und sie hatten Glück: Am Nachmittag hatte Petrus ein Einsehen mit den Buchloern, der Regen stoppte weitgehend und sogar die Sonne ließ sich durch den ein oder anderen Riss in der Wolkendecke kurz blicken. So nutzten auch heuer wieder zahlreiche Gäste die Gelegenheit und schlenderten bei der Nacht der Lichter durch die Bahnhofstraße, wärmten sich bei Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle – oder flüchteten sich vor den frostigen Temperaturen in die Geschäfte, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.