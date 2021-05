Nebelhornstraße: Es geht voran

Ein neuer Bebauungsplan soll in der Nebelhornstraße in Buchloe 14 Doppelhaushälften ermöglichen.

17.05.2021 | Stand: 20:53 Uhr

Einen neuen Bebauungsplan soll es für die Nebelhornstraße in Buchloe geben. Der Stadtrat fasste in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für eine gut 5500 Quadratmeter große Fläche.

Wie mehrfach berichtet, möchten die Besitzer eines ehemals landwirtschaftlichen Anwesens die Fläche nach und nach bebauen. Vorgesehen sind 14 Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus. Entsprechende Pläne präsentierte der Architekt der Eigentümer, Martin Reichart aus Unterschleißheim, bereits im Mai vorigen Jahres im Stadtrat. Laut Planer weisen die Doppelhäuser eine Wohnfläche von etwa 170 Quadratmetern auf; die Grundstücksgrößen liegen nach Angaben des Planers bei rund 350 m².

Umstritten waren schon damals die schmalen Zufahrten für die Häuser über vier kleine Stichstraßen von Süden her. Die Anregung, die Zufahrten auf zwei Straßen zu konzentrieren – dann aber breiter angelegt –, soll nun in den Beschluss mit aufgenommen werden.

In den vergangenen Monaten war immer wieder darüber diskutiert worden, ob auch Nachbargrundstücke – etwa an der Zugspitzstraße – im Zuge der Aufstellung des neuen Bebauungsplans mit überplant werden. Doch darauf soll nun verzichtet werden. Einzige Ausnahme bildet ein Grundstück, das direkt östlich an die ehemalige Landwirtschaft angrenzt. Aufgrund der Höhenverhältnisse mache es Sinn, diese Fläche mit einzubeziehen, urteilte Stadtbaumeister Stephan Müßig.

Laut Müßig dürfen die geplanten Doppelhäuser maximal elf Meter (Wandhöhe 6,5 Meter) hoch werden – mit zwei Vollgeschossen plus Dach. Die Häuser sollen Satteldächer erhalten, der Anschluss an die Nachbargrundstücke an der Zugspitzstraße soll „ohne größere Höhenversätze“ erfolgen.

Die Erschließung ist von der Nebelhornstraße her über private Stichstraßen geplant.