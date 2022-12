Nur zehn Monate Bauzeit: Zweites Großprojekt am Buchloer Krankenhaus ist fertig

Nach der Pflegeschule wird jetzt der neue Intensivtrakt am Krankenhaus St. Josef eröffnet. Besucher dürfen bei Tag der offenen Tür hinter die Kulissen schauen.

01.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

30 Jahre alt und viel zu klein war die Intensivstation des Krankenhauses St. Josef in Buchloe. Mittlerweile werden dort nach Angaben der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 1000 Intensivpatienten pro Jahr versorgt. Künftig geschieht das in einem 700 Quadratmeter großen Anbau im südlichen Gartenbereich des Krankenhauses, der nun nach nur knapp zehn Monaten Bauzeit fertig gestellt ist. Offizielle Eröffnung ist am Mittwoch, 7. Dezember, mit einem Tag der offenen Tür.

