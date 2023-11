Die neue dm-Filiale in Buchloe wird feierlich eröffnet

Das Warten hat ein Ende: Die neue dm-Filiale im Buchloer Gewerbegebiet hat ab sofort geöffnet. Viele Besucher machen sich ein Bild vom neuen Drogeriemarkt.

16.11.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Wann öffnet die Drogeriekette "dm" ihre neue Filiale in Buchloe? Diese Frage hörte man zuletzt häufig in der Gennachstadt. Nun hat das Warten ein Ende: Am Donnerstag wurde das Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße feierlich eröffnet.

Viele dm-Kunden sind vorher nach Landsberg gefahren

"Das ist eine Aufwertung für Buchloe", sagt Verena Götze aus Dillishausen über die neue Einkaufsmöglichkeit. Sie ist gleich am Eröffnungstag losgezogen, um für den einjährigen Leopold Windeln zu kaufen und die Kinderabteilung nach Wintersachen zu durchstöbern. Früher sei sie immer in die Filiale nach Landsberg gefahren und freue sich nun über den kürzeren Weg. Das schildern einige Kundinnen und Kunden - so auch die Familie Götz, die schon einige Artikel im Einkaufswagen hat. "Ich glaube, dass viele aus Buchloe und Umgebung auf die Eröffnung hingefiebert haben", sagt Florian Götz. Dem stimmt Ehefrau Tamara zu und fügt an: "Ich finde auch, es macht Buchloe wieder moderner."

Modern soll auch das Geschäft an sich wirken, wie Ulrich Brenner, Gebietsverantwortlicher bei dm für Schwaben und Oberbayern, erklärt. Durch niedrige Regale und Beleuchtung habe man versucht, auf der 668 Quadratmeter großen Verkaufsfläche Atmosphäre zu schaffen. Wie bei allen neuen Märkten gibt es neben den normalen zwei Selbstbedienungskassen, an denen am Eröffnungstag zwei Mitarbeiterinnen assistieren. Insgesamt 17 Menschen sind in dem neuen Laden beschäftigt, wobei laut Brenner der Großteil in Buchloe wohne. Mit dem großen Andrang am Eröffnungstag - auch Bürgermeister Robert Pöschl machte sich ein Bild vom neuen Laden - zeigte sich Brenner sehr zufrieden: "Das übertrifft unsere Erwartungen bei weitem."

Bürgermeister Robert Pöschl (rechts) begrüßt den Laden mit einem Geschenk. Das freut (von links) Ulrich Brenner sowie Filialleiterin Anja Fischer und ihre Stellvertreterin Lea-Sophie Umbreit. Bild: Alexandra Hartmann

Drogeriemarkt vervollständigt neues Fachmarktzentrum an der Rudolf-Diesel-Straße in Buchloe

Der Standort in Buchloe, außerhalb des Stadtzentrums im Gewerbegebiet, sei für die Kette attraktiv, weil das Gesamtgefüge stimme: Die Rudolf-Diesel-Straße sei gut mit dem Auto erreichbar. Zusammen mit der Aldi-Filiale und dem Fristo Getränkemarkt ist dort ein kleines Fachmarktzentrum entstanden, das der Drogeriemarkt nun vervollständigt. Platz geschaffen für die dm-Filiale hat die Umstrukturierung des Getränkehändlers Fristo. Neben dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes und des Logistikzentrums hat das Unternehmen östlich des bestehenden Gebäudes einen neuen Getränkemarkt gebaut, der seine Pforten Ende Mai diesen Jahres öffnete. Die ehemaligen Räume des Getränkehändlers sicherte sich die Drogeriekette, die gleich nach dem Auszug mit dem Umbau begann. Gerade beim Einräumen haben viele mitgeholfen, wie Filialleiterin Anja Fischer verrät: "Nur so hat es so schnell geklappt."

