Neues Buchloer Generationenhaus erhält eine Hülle aus Stahl

Entscheidung für innovative Fassadengestaltung fällt nicht jedem Buchloer Stadtrat leicht. Planer schätzt Kosten für Neubau des Gebäudes auf 4,3 Millionen Euro.

15.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Einen großen Schritt sind die Buchloer Stadträte bei der Planung des künftigen Generationenhauses an der Kaufbeurer Straße 4 vorangekommen. Architekt und Ingenieure präsentierten in der letzten Stadtratssitzung des Jahres ihre Vorstellungen für das Gebäude, für die Energieversorgung und die Außenanlagen. Letztlich schloss sich die Mehrheit des Gremiums mit 16:9 Stimmen den Ideen an. Auch Zahlen wurden erstmals genannt: So schätzt Hubert Blasi, federführender Planer des Augsburger Büros „3+Architekten“, die Kosten vorsichtig auf 4,3 Millionen Euro.