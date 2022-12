Nitratwert deutlich gestiegen

Dürresommer und geringer Niederschlag als Ursachen für den Anstieg der Nitratwerte. Grundwasserspiegel erholt

26.12.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Im Trinkwasser der Stadt Buchloe ist erstmals seit 2016 der Nitratwert wieder über 30 Milligramm pro Liter gestiegen. Das ergab die turnusgemäße Untersuchung des Eurofins Umwelt Instituts im Auftrag der Stadt. Demnach liege der Wert mit 31 mg/l klar über dem von der EU vorgegebenen Limit. „Aber immer noch deutlich unter dem deutschen Grenzwert von 50 mg/l“, betont Georg Haider, kaufmännischer Mitarbeiter der städtischen Wasserversorgung. Das Thema werde wohl auch in Zukunft weiter auf der Agenda bleiben, befürchtet Bürgermeister Josef Schweinberger.

Vor acht Jahren hatte der Nitratwert mit 32,1 mg seinen letzten Höchststand, in den vergangenen Jahren lag er im Herbst allerdings meist bei 25 mg/l – bis auf 2016. Die Erklärung für den jetzigen Wert sei der Dürresommer 2018 und der vergleichsweise geringe Regen in diesem Jahr, meint der Bürgermeister. „Der Boden ist dadurch rissig und das Nitrat gelangt leichter in die Erde“, erklärt Haider. Zudem werde in der Region auch Ackerbau intensiv betrieben. Dadurch sei der Boden für Einträge gefährdeter als bei Grünland: „Gras ist verwurzelter“, sagt Haider. Je mehr Ackerbau ein Landstrich habe, desto mehr Bodeneinträge gebe es. So habe das grüne Oberallgäu keine Nitratprobleme – die umliegenden Landkreise Landsberg, Augsburg oder Unterallgäu aber wohl. „Erfahrungsgemäß wird der Nitratwert aber bald wieder sinken. Denn in den Wintermonaten darf kein organischer Dünger und Wirtschaftsdünger ausgebracht werden“, erläutert Haider.

Für Buchloe habe sich gelohnt, in dem 377 Hektar großen Wasserschutzgebiet (WSG) die Zusammenarbeit mit den Bauern zu forcieren: Die Landwirte erhalten Ausgleichszahlungen und bewirtschaften dafür ihren Grund in dem WSG nicht intensiv. Zudem sind bereits ein Sechstel mit Bäumen bepflanzt und hat die Stadt ein Viertel des Areals selbst erworben. Kosten und Aufwand seien auch nötig und sinnvoll, „um die Qualität unseres Trinkwassers zu erhalten“, betont Stadtrat Josef Rid. Dennoch hofft Haider, dass „das Nitrat mittel- und langfristig nicht ein größeres Problem wird“, schließlich gehe es „um unsere Lebensgrundlage“.

Für den Bürgermeister ist deshalb klar: „Wir werden das kritisch begleiten“, sagt Schweinberger. Als Vorsitzender des Hochwasserzweckverbandes Gennach-Hühnerbach ist er in Angelegenheiten des Wassers erfahren. Zwar hat die Arbeit des Verbandes in erster Linie eine Schutzfunktion gegen Hochwasser – in Eurishofen wird derzeit ein Rückhaltebecken für Gennach und Hühnerbach für rund 5,38 Millionen Euro gebaut – aber solche Becken vermindern auch Bodeneinträge bei Überschwemmungen.

Schweinberger habe nun die zuständigen Wasserversorger Erpftinger Gruppe, Gennach-Hühnerbachgruppe, Obere Singoldgruppe, die Städte Kaufbeuren und Landsberg sowie das Wasserwirtschaftsamt und das Umweltministerium zu einer Problemlösung der künftigen Wasserversorgung und -reinheit an einen Tisch geholt(wir berichteten). Seine Idee: Die aktuellen Wasserschutzgebiete sollen erweitert und neue Quellen gefunden werden. Doch mit dem Leitungsbau, der Erhaltung der Qualität, dem Druckunterschied oder neuen Pumpen sowie natürlich dem aufzubringenden Geld sei das natürlich noch „Zukunftsmusik“, erklärt Haider. Immerhin gebe es schon Probebohrungen im Sachsenrieder Forst.

Dafür hat der Wasserexperte aber auch aktuelle positive Nachrichten: „Die Grundwasserpegel haben sich vom Dürresommer wieder erholt und steigen.“ Und Haider versichert zudem: Sämtliche Werte außer dem für Nitrat seien bei der Untersuchung „in Ordnung gewesen“.