Mit dem Rad gegen den geplanten B 12-Ausbau demonstrieren

Mehrere Organisationen laden zur Demo am Sonntag, 17. September, ein. Die Dimension des Ausbaus wird kritisiert.

13.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das "Bündnis B12 so nicht" veranstaltet am Sonntag, 17. September, wieder eine Radl-Demo auf der Bundesstraße 12. Zwischen 11 und 14 Uhr radeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab der Ausfahrt Germaringen bis zum Parkplatz nach Weinhausen und wieder zurück. Dieses Mal treffen sich die Radler im Gewerbegebiet von Germaringen an Rudolf-Diesel-Straße beim Autohaus Dokic/Gruma.

Der geplante autobahnähnliche B 12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten mit einer Gesamtlänge von 51 Kilometern ist das derzeit größte Verkehrsprojekt im Allgäu. Doch im Bereich des Nord-Bauabschnitts zwischen Buchloe und Germaringen herrscht seit Monaten Stillstand. Klagen seitens der Stadt Buchloe, der Gemeinde Jengen und des Bund Naturschutz (BN) verzögern den Ausbau.

Frage: Heute noch zeitgemäß?

Die Radl-Demo am Sonntag, 17. September, wird vom BN organsiert und durchgeführt. Im Zentrum der Diskussionen um den B 12-Ausbau steht die Frage, ob solch ein Projekt heutzutage noch zeitgemäß ist. Gegner des Vorhabens – neben dem BN gehören der Bayerische Bauernverband, die Grünen und der Landesbund für Vogelschutz dazu – sprechen von einer „völlig überdimensionierten Planung“. Sie fordern, die Straßenbreite von 28 auf 21 Meter zu verringern.

Und weitere Kritik kommt vom BN. „Wir sehen im Planfeststellungbeschluss der Regierung von Schwaben den Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigt“, erklärt Thomas Reichart, stellvertretender Vorsitzender des BN Ostallgäu-Kaufbeuren. Die Regierung von Schwaben habe mittlerweile angekündigt, ergänzende Betrachtungen vorzulegen, die die Auswirkungen des Projekts auf das Klima betreffen. Bis dahin bleibe nichts anderes, als abzuwarten. Und zu radeln.