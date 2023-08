Buchloer Rennradler fahren über Berg und Tal nach Südtirol

Rennradler des RV Adler Buchloe bezwingen etliche Pässe auf ihrem Weg über die Alpen. Manche Etappen waren nicht gerade ein Zuckerschlecken.

Die Rennradler des Radfahrvereins Adler Buchloe (RVA) absolvierten vor Kurzem eine Etappenfahrt nach Südtirol.

Die erste Etappe führte die zehn Radler vom Vereinsheim in Lindenberg über Pfronten ins Tannheimer Tal. Danach meisterten sie vom Lechtal aus das Hahntennjoch und kamen am späten Nachmittag in Ötz an.

Für den nächsten Tag stand „nur“ das Timmelsjoch auf dem Programm, was einige Teilnehmer übermütig als Klacks bezeichneten. Es zeigte sich aber, dass die 54 Kilometer kontinuierliche Steigung bis zur Passhöhe kein Zuckerschlecken waren.

Rasante Abfahrt nach St. Leonhard entschädigt die Buchloer Radler für den langen Anstieg

Die kilometerlange, rasante Abfahrt nach St. Leonhard im Passeiertal entschädigte die Rennradler dann aber – waren auf der Mautstraße doch merklich weniger Motorräder und Autos als auf anderen Passstraßen unterwegs.

Der Jaufenpass stand als nächste Etappe an, und der brachte die Gruppe geografisch gesehen wieder nach Norden. Kurz vor Sterzing strampelten die Teilnehmer in Gegenrichtung hinauf zum Penserjoch. Der Tag fand schließlich nach einer 35 Kilometer langen Abfahrt sein Ende in Girlan.

Den Abreisetag krönten die Rennradler noch mit der Bezwingung des Mendelpasses und des Gampenpasses. Nach dieser Runde traten sie mit dem Vereinsbus die Heimreise an.

Die Fahrt war von einem guten Leistungsstand und einer tollen Stimmung innerhalb der Gruppe gezeichnet. Dazu trug auch die geschickte Planung der Strecke der doch anstrengenden Alpenüberquerung bei.

