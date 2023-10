Warnung vor Schockanrufen und Enkeltricks

Betrüger nutzen das Überraschungsmoment, um ihre Opfer um viel Geld zu bringen. Über die Maschen klärt die Polizei in der BRK-Tagespflege in Buchloe auf.

03.10.2023 | Stand: 04:17 Uhr

Betrüger fordern am Telefon 10.000 Euro von 82-Jähriger, ein 74-Jähriger überweist vierstellige Geldsumme nach Schockanruf: Solche Meldungen sind beinahe schon alltäglich, da Betrüger immer wieder versuchen, mit Enkeltricks und Schockanrufen hohe Geldsummen zu erbeuten – auch in Buchloe und dem Umland. Einige kennen die Masche und verständigen die Polizei, andere kommen der Forderung unter Druck nach und verlieren viel Geld. Damit die Gäste der BRK-Tagespflege zu erster Gruppe gehören, war Markus Dösinger von der Buchloer Polizei dort kürzlich zu Gast, um über die perfiden Maschen aufzuklären.

Schockanrufe: Betrüger bauen zeitlichen Druck auf

Aufmerksam lauschten die Seniorinnen und Senioren seinen Ausführungen über die Tricks von Betrügern. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und alleinlebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder sogar eine Notlage vorgetäuscht. Die Gauner setzen bewusst auf einen Schockmoment und bauen bei den Opfern zeitlichen Druck auf, um sie zu unüberlegten Entscheidungen zu drängen.

Der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizei Buchloe gab den Zuhörern vor allem auch verständliche Empfehlungen mit auf den Weg, wie sie sich verhalten sollen, sollten sie tatsächlich Opfer eines Schockanrufes werden. „Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, besprechen sie dies mit Familienangehörigen oder anderen nahe stehenden Personen und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110“, so Dösinger. Eindringlich war sein Rat, sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen zu lassen und niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen zu übergeben.

