Christa und Josef Kirsch brachten Farbe nach Buchloe - nun schließen sie ihren Laden "Maler Kirsch"

In unserer Serie stellen wir Unternehmer in und um Buchloe vor. Den Auftakt macht das Traditionsgeschäft Farben Kirsch, das am Samstag seine Türen schließt.

25.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Am Samstagmittag ist Schluss. Um Punkt 12 Uhr schließen sich die Türen von Farben Kirsch ein letztes Mal. Nach 73 Jahren existiert das Buchloer Traditionsgeschäft an der Bahnhofstraße dann nicht mehr. Die Inhaber, Josef und Christa Kirsch, gehen in Ruhestand. In dritter Generation führten die beiden das Geschäft.

Angefangen hatte alles nach Krieg und Vertreibung am Buchloer Immleplatz. Dort baute Erich Kirsch in ehemaligen Flüchtlings-Baracken das Malergeschäft zusammen mit seinem Vater Josef auf. Der wiederum war schon ab 1922 in Niklasdorf im Sudetenland als Maler tätig. Aus russischer Gefangenschaft wurde er erst 1950 entlassen – und schlug in Buchloe neue Wurzeln. Anfangs mit Möbel-Malerei: Sie verlieh einfachen Fichtenmöbeln durch eine spezielle Maserier-Technik eine edle Nuß- oder Kirschbaum-Optik und schon machten die Möbel deutlich mehr her. Nach und nach kamen die ersten Mitarbeiter hinzu; 1954 beschäftigten Josef und Erich Kirsch bereits vier Kollegen. Der Betrieb wuchs, die Familie ebenso. 1958 wurde Sohn Josef, der heutige Besitzer, geboren. Die Familie bezog zunächst Am Ladehof ein Wohn- und Geschäftshaus und eröffnete 1971 das Geschäft an der Bahnhofstraße.

Im Jahr 1971 eröffnete Farben Kirsch in Buchloe

Das Streichen von Wänden in den Häusern gehörte ebenso zu den Arbeiten wie Fassadenanstriche, Schriftenmalerei oder das Mischen von Farben. „Fertige Farben gab es damals noch nicht“, berichtet Josef Kirsch.

Für den heute 64-Jährigen stand schon früh fest, dass er das Geschäft eines Tages weiterführen wird. „Schon als Kinder haben meine beiden Schwestern und ich mitgeholfen“, erinnert er sich. „Es war immer schön, einen farbigen Beruf zu haben“, meint Josef Kirsch. Viel Farbe brachte er nach Buchloe. Wobei: „Laute“ Farben mag er nicht, eher die „weicheren“, denn die könne man besser kombinieren. Und für das heute vielerorts übliche „Wischi-Waschigrau“ hat er gar nichts übrig.

Es habe ihm immer Freude bereitet, mit Menschen zu arbeiten – „draußen ebenso wie drinnen im Geschäft“. Im Laden an der Bahnhofstraße war auch seine Frau Christa beschäftigt – 35 Jahre lang kümmerte sie sich um den Verkauf ebenso wie um die anfallenden Arbeiten im Büro.

"Es war schön, einen farbigen Beruf zu haben"

1996 gab eine Zäsur: Christa und Josef Kirsch trennten ihr Geschäft. Ein befreundeter Kollege, Werner Gansohr, führt seitdem den Betrieb „Maler Kirsch“. „Der Name war gut eingeführt und sollte einfach erhalten bleiben“, erklärt Josef Kirsch. Die Aussicht, dass dort die nächste Generation einsteigt, sei gut. Er selbst verlegte sich gemeinsam mit seiner Frau auf den Handel mit Farben, Bastelutensilien und Tapeten.

Auch in den Jahren danach habe sich vieles verändert, erzählt das Paar. Das größte Problem bis heute: Der Nachwuchs fehlt. „Es ist bei Jugendlichen alles so schwammig geworden. Viele haben kein konkretes Ziel mehr vor Augen“, versucht es Kirsch zu beschreiben. Er zeigt aber auch Verständnis: Geregelte Arbeitszeiten, keine Überstunden und ein höherer Verdienst in der Industrie – schon ist die Entscheidung oft gegen das Handwerk gefallen.

Warum die Entscheidung oft gegen das Handwerk fällt

Hinzu komme die Konkurrenz durch dem Onlinehandel, wo sich Kunden immer öfter ihre Farben bestellen – teilweise haben sie vorher den Rat des Fachmanns an der Buchloer Bahnhofstraße eingeholt. Kirsch ist sich sicher, mit der Schließung des Geschäfts die richtige Entscheidung getroffen zu haben – auch wenn sich die beiden hätten vorstellen können, dass es weitergeht, „aber in unserem Sinne, bei dem der Kundenservice im Vordergrund ist“. Noch stehe nicht fest, ob und welches Geschäft auf Farben Kirsch an der Bahnhofstraße folgen wird.

Für Josef und Christa Kirsch jedenfalls heißt es ab Samstagmittag erst einmal: ausräumen, runterfahren und sich sammeln. Danach kann sich Josef Kirsch vielleicht wieder einem seiner Hobbys widmen: dem Zeichnen.

Denn ausgerechnet dafür habe ihm in den vergangenen Jahren – auch bedingt durch familiäre Verpflichtungen – schlichtweg die Zeit gefehlt. „Ein Maler“, sagt Kirsch, „muss nicht unbedingt gut zeichnen können. Und mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Aber ich kann’s.“

Lesen Sie auch: Gewonnen! Das Engelshaar brachte Sabine Horn Glück