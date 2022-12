Sie sorgte über 40 Jahre lang für Musik im Seniorenheim Buchloe

Anni Barthelmes ist eine Institution im Buchloer Senioren- und Pflegeheim. Nun erhielt sie für ihrem musikalischen Einsatz eine besondere Ehrung.

23.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der engagierte Einsatz der zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stand im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier im Buchloer Senioren- und Pflegeheim. Besonders gewürdigt wurde dabei eine Seniorin. Über 40 Jahren begleitete Anni Barthelmes sämtliche Jubiläen, Gottesdienste und Konzerte im Senioren- und Pflegeheim in Buchloe und teilweise auch in Waal. Für ihren unermüdlichen Einsatz wurde sie nun bei der Weihnachtsfeier geehrt und verabschiedet. „Sie war immer mit viel Herzblut dabei“, betonte Einrichtungsleiterin Sabine Kil in ihrer Laudatio. Die 97-Jährige habe stets auswendig und gefühlvoll auf dem Klavier, dem Akkordeon oder an der Orgel gespielt.

Die Geehrte antwortet in Gedichtform

Anni Barthelmes antwortete in Gedichtform und gab darin ihre persönlichen Eindrücke der vielen Jahrzehnte zum Besten. Sichtlich gerührt sagte sie: „Schön, wenn man im Alter so was noch erlebt!“ Bereits vor wenigen Wochen war Anni Barthelmes von Ministerpräsident Markus Söder bei einem Empfang im Goldenen Saal in Augsburg für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Der Heimleiterin Sabine Kil war es ein „Herzensanliegen“, dem Sozialbetreuungsteam für die schöne Dekoration des Speisesaals zu danken. Besonders erwähnte sie Leiterin Birgit König mit ihrem Pflegedienst für deren „selbstständiges Denken, Tun und Handeln“. Auch der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte, der Hausmeister und des Küchenteams dienten dem Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. „Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit“, sagte Kil.

Pfarrer Christian Fait spricht von "richtigen Engelsarbeitern"

Die positive Motivation im Haus unterstrich auch Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl. Den geistlichen Segen spendete der evangelische Pfarrer Christian Fait, der von den „richtigen Engelsarbeitern“ sprach, die an der Bürgermeister-Strauß-Straße wirken. Berührende Musik von Musikschulleiterin Christiane Eberhard, Weihnachtslieder, die lautstark mitgesungen wurden, und eine heitere Weihnachtsgeschichte rundeten die Feier ab. Ein „My Way“-Ständchen auf Anni Barthelmes gaben Leonie Nägele (Gesang) und Daniel Gabler (Keyboard) eindrucksvoll zum Besten.