Im Zeichen der Nachhaltigkeit: In Türkheim gibt es nun "Grüne Hausnummern"

Erstmals zeichnet Türkheim ökologisch wertvolle Gebäude aus. Was hinter der Initiative steckt – und wie man sich um die Auszeichnung bewerben kann.

28.06.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Ökologisch wertvolle Häuser werden in Türkheim nun mit der „Grünen Hausnummer“ ausgezeichnet.

Bisher gab es diese Prämierung in unserer Region nur in Bad Grönenbach. Die Aktion soll auch ein Zeichen gegen den Klimawandel sein.

Die Architektin und Türkheimer Grünen-Gemeinderätin und Baureferentin Anna-Kristin Josten begeisterte sich für das Vorhaben. Im Jahr 2021 erarbeitete sie die Fragebögen und verschickte sie. Jetzt wurden zum ersten Mal die Auszeichnungen verliehen.

Aktion in Türkheim als Zeichen gegen den Klimawandel

Insgesamt zwölf Wohnhäuser in unterschiedlichster Bauweise, viele mit dem Baustoff Holz, wurden ausgezeichnet. Allen gemeinsam ist, dass sie „Ökologie und Nachhaltigkeit beispielhaft umgesetzt haben“, so Anna-Kristin Josten.

In der Marktgemeinde Türkheim wurden in letzter Zeit insgesamt 105 Grundstücke in den vier Neubaugebieten in Türkheim und Irsingen vergeben. Die dort entstehenden Häuser sind die Kandidaten für die nächsten „Grünen Hausnummern“. Die sollen alle zwei Jahre neu ausgeschrieben werden.

Diese Faktoren fließen in die Bewertung ein

Bewertet wurden „Baustoffe, Umwelt, Energie und Gebäudetechnik“. Viele weitere Kriterien zählten ebenfalls: Nachhaltigkeit im weitesten Sinn, regionale Baustoffe und Handwerksbetriebe, möglichst wenig Flächenversiegelung und die Gestaltung naturnaher Gärten. Ebenso wichtig solle in Zukunft die Nachverdichtung bestehender Baulücken sein.

Veranstalter der Aktion der „Grünen Hausnummer“ ist der Bund Naturschutz in Bayern mit seiner Ortsgruppe Türkheim/Ettringen. Deren Vorsitzende Gudrun Kissinger-Schneider meinte, auch eine kleine Aktion wie die „Grüne Hausnummer“ könne ein klares Zeichen gegen den Klimawandel sein.

So können sich Interessenten in Türkheim bewerben

Ab Oktober 2022 gebe es auch für die Türkheimer Häuser einen neuen Kriterienkatalog für die „Grüne Hausnummer“. Der könne im Internet auf der Seite vom Bund Naturschutz Bayern aufgerufen werden. Oder über: marktraetin.josten@web.de. Die Bewerbungsfrist für die nächsten „Grünen Hausnummern“ in der Marktgemeinde endet im Juni 2023, es bleibt also noch genug Zeit für eine Kandidatur.