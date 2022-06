Die Tage des Gebäudes an der Kaufbeurer Straße 4 sind gezählt: Es soll im Sommer abgerissen und danach an selber Stelle als Mehrgenerationenhaus neu aufgebaut werden. Kosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro fallen ab 2023 an; die Stadt erhält rund 2 Millionen Euro an Zuschüssen.