Stillstand in der Buchloer Bahnhofstraße

Gibt es in der Buchloer Bahnhofstraße zu viel Verkehr? Stadträte diskutieren erneut über den innerstädtischen Verkehr und lehnen einen Antrag der SPD ab.

19.05.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Corona hat vieles ausgebremst. Auch die UBI in Buchloe. Zwei Bürgerbegehren der Initiative liegen seit Frühjahr 2020 auf Eis: einerseits die Umwidmung der Staatsstraße 2035 (St 2035) im Bereich der Bahnhofstraße und der Augsburger Straße; andererseits die Abstufung eines Teilstücks der Amberger Straße (OAL 19) von einer Kreis- zur Ortsstraße. Der Durchgangsverkehr soll dadurch in beiden Fällen auf die bestehenden Tangenten verlegt werden. Ziel der UBI war und ist es, das Zentrum Buchloes durch eigene Gestaltungsmöglichkeiten attraktiver und bürgerfreundlicher zu machen. Denn durch eine Umwidmung wäre die Stadt und nicht mehr das Staatliche Bauamt in Kempten für die Bahnhofstraße zuständig.