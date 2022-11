Eine Clique griff ein, als zwei Männer die Kassiererin bedrohten, und hielt die Täter so lange fest, bis die Polizei eintraf. Wie sie die Situation erlebt hat.

22.11.2022 | Stand: 07:06 Uhr

Sie wollten nur noch einen Kaffee trinken, nachdem sie sich in Ettringen bei Bekannten getroffen hatten. Die Clique wählte das Restaurant bei der Tankstelle an der Autobahn bei Türkheim. Von dort aus wollten die Männer aus Mindelheim, Türkheim und der Umgebung dann nach Hause fahren. Dass sie an diesem Abend noch in eine durchaus gefährliche Situation verwickelt werden sollten, ahnte natürlich keiner.

