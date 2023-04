Ein Unbekannter hat noch heiße Asche von einer Brücke bei Bronnen geworfen und einen Brand verursacht. Feuerwehren rücken zum Löschen aus. Polizei sucht Zeugen.

10.04.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Zum Löschen mussten die Feuerwehren aus Bronnen und Waal am Samstagvormittag ausrücken. Ein bislang Unbekannter entsorgte Asche in der Erpftinger Straße bei Bronnen. Die Asche wurde laut Polizei sorglos von einer Brücke kurz nach dem Ortsausgang von Bronnen geworfen. Dabei verfing sich die noch heiße Asche in einer Rückhalteeinrichtung und entzündete ein Holzbrett.

Zeugenhinweise an die Polizei in Buchloe unter Telefon 08241/9690-0.

