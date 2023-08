So geht es den Verletzten nach dem schweren Unfall auf der B12 bei Buchloe jetzt

Ein betrunkener Fahranfänger gerät auf der B12 bei Buchloe in den Gegenverkehr. Erwachsene und Kinder werden dabei verletzt. Die Polizei nennt neue Details.

13.08.2023 | Stand: 14:05 Uhr

Nach dem schweren Unfall auf der B12 in Buchloe am vergangenenen Wochenende nennt die Polizei nun weitere Details. Der Unfallverursacher schwebt nicht mehr in Lebensgefahr und sprach bereits mit der Polizei. Der 24-Jährige kann sich allerdings nicht mehr an die Fahrt erinnern. Er räumte laut Polizei ein, Alkohol getrunken zu haben. Er hatte zum Unfallzeitpunkt mehr als zwei Promille, wie die Untersuchung einer Blutprobe ergab.

Schwerer Unfall auf B12 bei Buchloe: Zwei Verletzte aus Krankenhaus entlassen

Die anderen beiden unfallbeteiligten Fahrer, ein 43-Jähriger und ein 38-jähriger Familienvater, konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Ein neunjähriges Mädchen und seine 30-jährige Mutter werden weiterhin behandelt. Der fünfjährige Sohn und der Familienhund im Kofferraum blieben bei dem schweren Unfall unverletzt.

(Lesen Sie dazu auch: Wie geht die Polizei bei Unfällen mit betroffenen Kindern um?)

Fahranfänger fährt auf B12 bei Buchloe in den Gegenverkehr

Wie berichtet, ist Samstagnacht gegen 0.50 Uhr ein 24-jähriger Fahranfänger auf der B12 in Fahrtrichtung A96 auf Höhe des Buchloer Stadtteils Lindenberg auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei streifte der Wagen zunächst das Auto des 43-Jährigen und stieß anschließend frontal mit dem Auto der Familie zusammen. Die Beteiligten wurden zum Teil schwer verletzt.

Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: "Der tägliche Wahnsinn“: Das erlebt die Allgäuer Autobahnpolizei