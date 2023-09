Rentnerin fährt in Westendorf in Garten - Sachschaden von über 10.000 Euro

In Westendorf rast eine Autofahrerin ungebremst in einen Garten. Der Sachschaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

30.09.2023 | Stand: 12:33 Uhr

In Westendorf bei Buchloe (Kreis Ostallgäu) ist eine 71-Jährige am Freitag ungebremst mit ihrem Auto in einen Garten gefahren. Laut Polizei kam sie auf gerader Fahrbahn nach links von der Straße ab. Bei dem Unfall wurden der Gartenzaun samt Fundamenten, ein Stromverteilerkasten und ein Telefonmast beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Unfall in Buchloe: Fahrerin kann sich nicht mehr erinnern

Die Fahrerin kann sich nach eigenen Angaben nicht mehr an den Vorfall erinnern und konnte nicht erklären, wie es zu dem Unfall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus.

