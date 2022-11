Fährt die Staudenbahn bald wieder bis ins Unterallgäu?

Neben dem Landkreis Augsburg will auch das Unterallgäu, dass die Staudenbahn wieder rollt. Zuerst muss allerdings das Potenzial der Strecke bewertet werden.

24.11.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Konkret geht es um die Strecke zwischen Langenneufnach und Türkheim Bahnhof, die in Abschnitten in den 1980er- und 1990er-Jahren stillgelegt wurde. Der Landkreis Unterallgäu will nun zunächst auf eigene Kosten und in Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) ein Fachbüro mit einer Potenzialprognose der Strecke von Bad Wörishofen bis Augsburg beauftragen. Sollte diese Analyse einen Wert von 1000 Fahrgästen pro Kilometer Strecke ergeben und damit die Reaktivierungsvoraussetzung erfüllt sein, sollen eine Nutzen-Kosten-Untersuchung ausgeschrieben und Fördermöglichkeiten abgeklärt werden.

