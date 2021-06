Vorhang (wieder) auf im Filmhaus Huber

In Türkheim können weiter Corona-Schnelltests gemacht werden. Kai Erfurt übernimmt die Geschäftsführung des Türkheimer Filmhauses und freut sich auf prominente Gäste.

Von Sabine Schaa-Schilbach

21.06.2021 | Stand: 16:50 Uhr

Das Türkheimer Corona-Testzentrum wird „zwischendurch“ wieder zum Kino. Vorerst nur zur Abendvorstellung und vormittags für die Kids am Wochenende. Nach sieben langen Monaten Pause ab November 2020 ist es wieder soweit: Endlich gibt es wieder Kino in Türkheim und in Bad Wörishofen.