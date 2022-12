Gute Nachricht des Tages: Landkreis investiert in Waaler Seniorenheim

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem neunten Türchen wird viel für die Zukunft der Waaler Senioren getan.

09.12.2022 | Stand: 05:02 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Mit Erleichterung wurde in Waal die Nachricht aufgenommen, dass der Landkreis Ostallgäu kräftig in die Sanierung des Senioren- und Pflegeheims investiert. Läuft alles nach Plan, starten in der zweiten Jahreshälfte 2023 die umfassenden Arbeiten.

Seniorenheim Waal: 2023 sollen Sanierungsarbeiten starten

Doppelzimmer sollen Einzelzimmern weichen, zudem wird die Barrierefreiheit im Haus verbessert. Geplant sind Kurzzeitpflegeplätze und eine eigene Demenzstation. Restauriert wird auch das denkmalgeschützte „Schlössle“ im östlichen Bereich des Areals. Dort sollen Räume für eine Tagespflegeeinrichtung, eine Cafeteria und eventuell für einen Friseursalon oder eine Fußpflegepraxis geschaffen werden. Dadurch öffnet sich das Senioren- und Pflegeheim, die Heimbewohner und die Waalerinnen und Waaler sind dann besser vernetzt – etwa auch durch das Angebot eines gemeinsamen Mittagstisches.

